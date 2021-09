F1. In Olanda è pole per l'idolo di casa Verstappen. Tutta rosso Ferrari la terza fila: Leclerc quinto

La Formula 1 riabbraccia Zandvoort, in Olanda, dopo 36 anni, e trova un tifo da stadio di calcio per l'idolo di casa Max Verstappen, che inizia a mettere in chiaro le cose in vista della gara di domani con una fantastica pole position, una superiorità piuttosto netta nei confronti di Mercedes, anche se Hamilton alla fine ferma il suo cronometro a soli 38 millesimi dall'olandese, che nell'ultimo settore dell'ultimo tentativo del Q3 non aziona il DRS lasciando sicuramente per strada qualcosa. Pole con brivido finale, ma meritata.

E la Ferrari? Sicuramente meglio di quanto visto a Spa sette giorni fa, al netto delle caratteristiche diverse dei due circuiti. Nota positiva: nel Q2 Charles Leclerc prova a impensierire le Mercedes che però portano l'asticella più in alto là dove la rossa quest'anno non può ancora arrivare. Nota negativa: la seconda fila svanisce perché davanti al monegasco partirà l'Alpha Tauri di Gasly. E così è la terza fila della griglia a colorarsi interamente di rosso, con Leclerc quinto e Sainz sesto, protagonista di un incidente nelle prove libere della mattinata ma autore di una buona qualifica grazie anche ai meccanici che hanno rimesso a posto la sua vettura.