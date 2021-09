"Saint Ex, un prince dans sa citadelle", una mostra alla biblioteca Raoul Mille

In occasione del 75° anniversario dell'edizione francese del libro Le Petit Prince di Saint-Exupéry Nizza ospita alla Biblioteca Raoul Mille la mostra "Saint Ex, un prince dans sa citadelle": saranno presenti gli autori Bernard Chabbert e Romain Hugault

Dopo aver presentato e posto in vendita in anteprima il francobollo La Poste con l'effigie del Piccolo Principe, la Città di Nizza continua a rendere omaggio ad Antoine de Saint-Exupéry.



La biblioteca Raoul Mille ospita, da alcuni giorni, la mostra "Saint Ex, un principe nella sua cittadella", creata dall'opera di Bernard Chabbert e Romain Hugault.

Questo fumetto pubblicato dalle edizioni Paquet ripercorre in parole e disegni la storia di Antoine de Saint-Exupéry , il suo amore per la natura e la sua passione per l'aviazione.



Venerdì 17 settembre alle 17 verrà organizzata una sessione di autografi nell'ambito del Festival del Libro.



La Bibliothèque Raoul Mille si trova nel quartiere Liberation (Tram ligne 1, fermata Liberation) in Avenue Malaussena 33.