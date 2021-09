"Voyage Musical": a Palais Lascaris una mostra con strumenti musicali che testimoniano civiltà millenarie

Fino al 10 gennaio 2022, il Musée Palais Lascaris, nel Vieux Nice, propone la mostra "Voyage Musical".

Nel 2019 il Palais Lascaris ha ricevuto la donazione di 21 strumenti extraeuropei dal musicista Zia Mirabdolbaghi.

Questa donazione completa la collezione di strumenti musicali conservata presso il Palazzo Lascaris, considerata la seconda collezione pubblica di Francia, con oltre 400 strumenti, costituiti principalmente dal prezioso lascito di Antoine Gautier (1904).



Oggi è possibile scoprire a Palais Lascaris non solo splendidi strumenti barocchi presentati negli spazi permanenti, tra cui una serie di strumenti provenienti dall'Asia orientale e dall'Africa, ma anche 21 strumenti di questa recente donazione, testimonianze di civiltà millenarie.



Questi strumenti appartengono tutti all'area geografica e culturale dell'Asia occidentale (dall'Anatolia all'India). Molti provengono da Turchia, Azerbaigian, Iran, Afghanistan, Uzbekistan, Tagikistan e India.

L'obiettivo didattico del collezionista era di farli suonare, mostrare le posizioni di esecuzione, timbri, accordi, mostrare i materiali e raccontare la loro raffinatezza nel tempo e la loro evoluzione come strumenti funzionali.