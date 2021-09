Fotoregali.com: il piacere di donare un cadeau unico e personalizzato

Stampe su tela, foto su legno, coperta personalizzata , tazze e molto altro. Per la creazione del regalo perfetto, Fotoregali.com mette in campo una vasta selezione di articoli con una personalizzazione che ricorre alla produzione interna, animata da una maestria artigianale. Sono implementati tool digitali che permettono una creazione semplificata ed è disponibile l’opzione di spedizione gratuita. Per la completa soddisfazione del cliente viene inoltre garantito il supporto in tempo reale, accessibile anche via chat.

Quella messa in campo da Fotoregali.com è una preparazione maturata in un percorso professionale inaugurato nel 2006. Dalle stampe su tela agli zerbini personalizzati, passando per foto puzzle, accessori per scuola, abbigliamento personalizzato e tantissime idee regalo (per anniversari, nonni, bambini e altre persone e occasioni speciali). Il prodotto rispetta sempre standard qualitativi stringenti.

Sono utilizzati infatti materiali eccellenti e stampe in alta definizione. Non solo. Le immagini vengono sottoposte al vaglio dei grafici, che provvedono a eliminare ogni piccola imperfezione e correggere la luminosità dei colori.

All’interno dell’offerta sono disponibili oltre 500 articoli personalizzati, per ognuno dei quali è stata implementata una dettagliata scheda descrittiva, nonché immagini e video. Tutto quello che serve per fare la scelta d’acquisto giusta.

Le promozioni accrescono la convenienza della proposta: a un’ampia selezione di articoli è applicato lo sconto del 20%. E per ordini di almeno 10 euro, la spedizione è gratuita. Mentre con la promo “Porta un amico”, i vantaggi per nuovi utenti e chi è già cliente riguardano speciali bonus. Ma l’esperienza assicurata da www.fotoregali.com è contraddistinta anche dall’estrema semplicità.

Persino quanti non hanno competenze tecnologiche possono creare il proprio regalo personalizzato. Viene fornita un’anteprima 3D completamente gratuita per verificare la qualità del risultato finale. Sfruttando poi il customer care, il cliente può sempre contare su un supporto qualificato in grado di rispondere a dubbi e richieste specifiche.

La serenità accompagna ogni momento dell’esperienza d’acquisto: i pagamenti si realizzano esclusivamente mediante sistemi sicuri (tra cui PayPal, contrassegno e bonifico).

Visita ora www.fotoregali.com e iscriviti alla newsletter, ti aspetta un bonus speciale da 5 euro!