Grace di Monaco: 100 flaconi per il profumo dedicato alla indimenticata Principessa

Già attrice americana, Grace Kelly è diventata Principessa di Monaco sposando il Principe Ranieri III. Grace de Monaco è parimenti il nome di un marchio di lusso, lanciato alla presenza del Principe Alberto II di Monaco all’Hôtel de Paris Monte-Carlo.

Privilegiando un lusso caritatevole, il nuovo marchio si propone di celebrare quest'icona della femminilità, così da raccogliere fondi per la Fondation Princesse Grace. Quest'estate verrà dunque lanciato« Promenade sur le Rocher », una fragranza che porta il monogramma « GDM », in cui un tocco boisé sposa la magia dei fiori.

Messo in commercio in edizione limitata - cento flaconi numerati - questo lussuoso prodotto potrà essere acquistato presso il Patio dell’Hôtel de Paris fino al 25 settembre, in esclusiva a Monaco.

Tutti i ricavi della sua vendita avranno un impatto diretto sulla vita dei nuovi talenti nel campo delle arti, valorizzando così l'eredità della Principessa e della sua Fondazione.