A gonfie vele: tornano le Voiles d'Antibes

A sperarci, in piena pandemia, sembrava un sogno, invece tornano, più attese che mai, le Voiles d'Antibes.

La 26ma edizione della manifestazione che è di forte richiamo ed è una di quelle che simboleggiano la Costa Azzurra si terrà dal 15 al 19 settembre 2021

Les Voiles d'Antibes accolgono una selezione dei più bei yacht d'epoca (costruiti prima del 1950), yacht classici (costruiti prima del 1976) ed Esprit de Tradition, nonché classi metriche (6 MJI, 8MJI e i 12 MJI concorrenti dell'America's Cup dal 1958 al 1987), che hanno segnato la grande storia dello Yachting Internazionale dalla fine del XIX secolo.

Apprezzato per la qualità delle sue regate (Match-Race per le classi metriche e percorsi costieri, lungo i 23 km di costa tra le baie di Antibes e Juan-les-Pins per le altre classi) e per la grande convivialità che regna a terra, Les Voiles d'Antibes rappresentano uno degli eventi di punta del circuito mediterraneo.

Questo il programma della manifestazione



Il programma

Mercoledì 15 Settembre 2021

Dalle 10 alle 18 Accueil des Concurrents

Dalle 10 alle 20 Expositions Artistes & Animations sur le Thème du Yachting, de la Mer & de l’Environnement

Dalle 20 alle 23, 30 Live Dance Music SBK 06 (Salsa, Bachata, Kizumba)



Giovedì 16 Settembre 2021

Ore 00 Journée Opération Mer Propre

Dalle 11 alle 17 Régate 1ère Manche

Dalle 9 alle 20 Expositions Artistes & Animations sur le Thème du Yachting, de la Mer & de l’Environnement

Dalle 21 alle 23, 30 LIVE Music MISS DEY AND THE RESIDENTS



Venerdì 17 Settembre 2021

Dalle 11 alle 17 Régate 2ème Manche

Dalle 9 alle 20 Expositions Artistes & Animations sur le Thème du Yachting, de la Mer & de l’Environnement

Ore 18Live Music Electric Simone

Dalle 21, 30 alle 23, 30 LIVE Music by BLAH BLAH



Sabato 18 Settembre 2021

Tutta la giornata Journée SOS Cancer du Sein

Tutta la giornata Journée Sea Sheperd

Dalle11 alle 17 Régate 3ème Manche

Dalle 9 alle 20 Expositions Artistes & Animations sur le Thème du Yachting, de la Mer & de l’Environnement

Ore 18Live Music Lucie Guillem

Dalle 21, 30 alle 00 LIVE Music MERRY MOODS



Domenica 19 Settembre 2021

Dalle 11 alle 17 Régate 4ème Manche

Dalle 9 alle 20 Expositions Artistes & Animations sur le Thème du Yachting, de la Mer & de l’Environnement

Ore 18, 30 Remise des Prix

Dalle 20, 30 alle 23, 30 LIVE Music WITH U (Tribute to U2)