Cannes “esporta” a Parigi la pittura urbana: una mostra itinerante nelle strade della capitale (Foto)

Fino al 23 ottobre 2021, la galleria parigina Laurent Strouk presenta "Labyrinthe de têtes", una mostra dedicata al pittore Robert Combas che ha prodotto, durante i vari periodi di confinamento causato dalla pandemia, un'impressionante collezione di 100 ritratti figurativi e colorati.

In occasione della mostra, la Città di Cannes espone uno dei quattro autobus a due piani della rete di trasporti pubblici di Cannes interamente dipinti dall'artista.



In servizio sul Boulevard de la Croisette dal 2017, l’autobus é una vera e propria mostra itinerante nel senso letterale del termine.

Ora è destinato a suscitare la curiosità nelle strade di Parigi.

Gli autobus del trasporto pubblico di Cannes di Combas, vere opere d'arte

Nel 2017, il comune di Cannes ha proposto a Robert Combas, leader della figurazione libera nata negli anni '80, di appropriarsi come sfondo dei quattro autobus a due piani della rete di trasporto pubblico Palm Bus.



Da allora, queste opere itineranti "firmate Combas" sono state a disposizione di tutti, residenti e turisti.



Propongono una pittura urbana, sui temi del rock e del cinema. Scopriamo Woody Allen o Pedro Almodovar che si affiancano a Iggy Pop, un batterista in pieno assolo o una coppia di ballerini, trascinati dalla loro ebbrezza.



Domani, giovedì 9 settembre 2021, in occasione dell'inaugurazione della mostra "Labyrinthe de têtes" dedicata a Robert Combas della Galerie Laurent Strouk, l'autobus nero a due piani sarà una delle tante opere in mostra. Trasporterà inoltre gli ospiti per tutta la serata tra le due sedi espositive della galleria, nell'8° e 2° arrondissement.