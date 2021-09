Il Cannes Yachting Festival farà da cornice al debutto mondiale in acqua del PIRELLI 35

TecnoRib, licenziatario ufficiale dei gommoni a marchio PIRELLI, torna da protagonista al Cannes Yachting Festival e, per la prima volta davanti a un palcoscenico internazionale, mette in acqua il PIRELLI 35, al cui fianco farà bella mostra di sé il PIRELLI 42. Il Salone francese sarà poi l’occasione per presentare ai visitatori di tutto il mondo anche il modellino in scala del PIRELLI 50, l’atteso RIB che completa la nuova linea Speedboats disegnata in collaborazione con Mannerfelt Design Team.

Il Cannes Yachting Festival, che si svolgerà dal 7 al 12 settembre, farà da cornice al debutto mondiale in acqua del PIRELLI 35, dopo l’anteprima al Salone Nautico di Venezia. Walkaround dalla carena con doppio step pensato sia in versione fuoribordo sia entrofuoribordo, PIRELLI 35 è caratterizzato da linee aerodinamiche e grintose che permettono alla barca virate semplici, in sicurezza anche a tutta barra e a velocità sostenute.

Al suo fianco sarà presente in acqua il PIRELLI 42, primo modello della rinnovata linea di walkaroud dotato di una stabilità sorprendente, che vanta incredibili spazi sottocoperta e un baglio di ben 4,10 metri. Il design, così come quello del PIRELLI 35, è firmato da Mannerfelt Design Team, il famoso studio svedese con una pluriennale esperienza nella creazione d’imbarcazioni da competizione.

Il Cannes Yachting Festival, che quest’anno accoglierà circa 600 imbarcazioni, sarà poi il teatro dell’unveilng del modellino in scala dell’inedito PIRELLI 50, che farà il suo debutto ufficiale nel 2022 e anticipa la conclusione del processo di modernizzazione della linea Speedboats di TecnoRib, fortemente voluta dal cantiere. Gianni De Bonis, managing director di TecnoRib, ha commentato: “Il PIRELLI 50 è il punto d’arrivo di un percorso che ha visto la nascita di tre modelli in tre anni nel segmento 10-15 metri, il cuore del nostro mercato di riferimento. Questo ha dato impulso a una crescita superiore alla media di settore e ci ha consentito di aumentare la quota di export. Abbiamo coniugato il concetto di walkaround e quello di maxirib, mantenendo il focus su qualità, performance e design, per massimizzare la vivibilità degli spazi di coperta”.

PIRELLI 50 condivide il design e le caratteristiche chiave del PIRELLI 42 e del 35 e offre uno stile moderno, caratterizzato da una grande attenzione ai raffinati accessori di bordo. Pensata come un’imbarcazione versatile, può essere destinata sia all’uso giornaliero sia come chase boat o, ancora, come mezzo ideale per crociere di medio corso.