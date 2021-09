Che fare in Costa Azzurra?

Sono tante le mostre, le manifestazioni e le iniziative in programma nei prossimi sette giorni nelle località della Costa Azzurra e nel Principato di Monaco.



Ecco quelle che Montecarlonews propone, ricordando che l'attuale situazione epidemica potrebbe causare modifiche nei programmi o annullamenti.

ANTIBES

"Les aventures de Black Sparrow" - Théâtre du Tribunal

Sabato 11 settembre 2021 ore 15

Théâtre Le Tribunal

5 Place Amiral Barnaud.



30e Festival d’Art sacré d’Antibes

Dal 12 settembre al 26 settembre 2021

À Lieux multiples

Le programme

Dimanche 12 septembre à 18h, Eglise Sainte-Anne Saint-Martin de Vallauris

"Polyphonies corses profanes et sacrées" avec l'Ensemble "Barbara Furtuna"

Jeudi 16 septembre à 11h, Chapelle de la Garoupe et à 18h30, Chapelle Saint-Jean

"Instant musical du patrimoine" avec Solenne PAIDASSI, violon

Le concept comprend une présentation du lieu patrimonial remarquable par une guide conférencière de l’Office du Tourisme d’Antibes suivi d’un concert de 45 minutes sans entracte par un musicien soliste mettant en valeur l’acoustique et la beauté du lieu.

Vendredi 17 septembre à 21h, Cathédrale d'Antibes

"Arias et thèmes sacrés Bach, Mozart, Haendel, Haydn " avec l'Orchestre de Cannes Provence Alpes-Côte d’Azur Benjamin LEVY, direction et Amel BRAHIM-DJELLOUL, soprano, Camille MERCKX, mezzo-soprano, Pierre DERHET, ténor, Virgile ANCELY, basse.

Magnificat de J-S Bach, Requiem et Exsultate Jubilate de Mozart, le Messie de Haendel, la Création de Haydn

Samedi 18 septembre à 21h, Cathédrale d'Antibes

Oratorio "Les Chemins Noirs" de Richard GALLIANO. Création en région PACA inspirée de l’œuvre littéraire de René FREGNI

Musique de Richard GALLIANO, avec Richard GALLIANO, accordéon Victoria et melowtone, René FREGNI, récitant, et l'ensemble vocal "Musiques en jeux" dirigé par Alain JOUTARD

Mardi 21 septembre à 21h, Chapelle Saint-Bernardin

"Pélerinages: entre ciel et terre" avec Shani DILUKA, piano

Sonates "les Adieux" opus 81 et sonate opus 27 n° 2 "Clair de Lune" de Beethoven, "Ständchen et Auf dem Wasser zu Singen" de Liszt-Schubert, "Jeux d’Eau à la Villa d’Este" tiré des années de Pèlerinage de Lisz

Jeudi 23 septembre à 11h, Chapelle de la Garoupe et à 18h30, Chapelle Saint-Jean

"Instant musical du patrimoine" avec Eric COURREGES, violoncelle

Oeuvres de J-S Bach, Gaspar Cassado, Kodaly

Vendredi 24 septembre à 21h, Cathédrale d'Antibes

"Les sept paroles du Christ en Croix de Haydn " de HAYDN avec l'Orchestre de Cannes PACA dirigé par Julien CHAUVIN, en version orchestrale

Dimanche 26 septembre à 18h, Église Saint-Pierre de Golfe-Juan

"D’Ave Maria en adagios " avec Philippe DEPETRIS, flûte et Pascal POLIDORI, guitare

Oeuvres de J-S Bach, Pergolese, Paganini, Vivaldi, Legnani, Piazzola



26e Voiles d'Antibes

Dal 15 al 19 settembre 2021

Port Vauban

Le programme

Mercredi 15 septembre

10h - 18h, Accueil des concurrents

10h - 20h, Expositions, Artistes, Animations Spéciales

19h, LIVE MUSIC by SBK 06 (Salsa, Bachata, Kizumba)

Jeudi 16 septembre

10h - 20h, Expositions, Artistes, Animations Spéciales

11h - 17h, Régate 1ère manche

21h, LIVE MUSIC by MISS DEY & The Residents

Vendredi 17 septembre

9h - 20h, Expositions, Artistes, Animations Spéciales

11h - 17h, Régate 2e manche

18h30, Before – Warm Up Live Music

21h30, LIVE MUSIC by BLAH BLAH

Samedi 18 septembre

9h - 20h, Expositions, Artistes, Animations Spéciales

11h - 17h, Régate 3e manche

18h30 Before – Warm Up Live Music

21h30 LIVE MUSIC BY MERRY MOODS (Jazz, Soul, Swing …)

Dimanche 19 septembre

9h - 20h, Expositions, Artistes, Animations Spéciales

11h - 17h, Régate 4e manche

18h30, Remise des prix

21h40 –00h LIVE MUSIC by TRIBUTE TO U2

Entrée libre



Festival "Boeuf Théâtre"

Fino al 30 ottobre 2021

mour pour tous les âges, anime les rues d’Antibes et de Juan-les-Pins avec des spectacles gratuits dans le cadre du "Boeuf tréteaux", 4 soirées aux Espaces du Fort Carré avec le "Boeuf cité", mais aussi le "Boeuf minots" pour les enfants au Théâtre du Tribunal et le "Boeuf CASA" avec 6 soirées dans des communes de la CASA.

Le programme complet

samedi 11 septembre à 18h, promenade du Soleil, "Just Married"

Samedi 18 septembre à 18h, Place Nationale, "Ca va valser"

"Boeuf prologues" aux Espaces du Fort Carré

Mercredi 6 et jeudi 7 octobre dès 19h45, Simon Fache et Larry Tournel Jr

Vendredi 8 et samedi 9 dès 19h45, Les 4 M

"Boeuf Cité" aux Espaces du Fort Carré (spectacles avec participation au chapeau)

Mercredi 6 octobre à 20h30, "Le thé sur la banquise" avec Eric Bruvron.

Jeudi 7 octobre à 20h30, "Déstructuré" avec Wally

Vendredi 8 octobre à 20h30, "Accident de parcours" avec Damien Laquet et Evelyne Cervera

Samedi 9 octobre à 20h30, "Der Menschen Fresser Berg...ou la montagne" avec la Cie Les Vrais majors

"Boeuf minots" au Théâtre du Tribunal

Samedi 9 et dimanche 10 octobre à 15h, "Le vilain petit canard", conte musical interactif pour enfants dès 3 ans (tarifs 6€ et 8€)

"Boeuf CASA"



Exposition "Xavier Gorce. Les Indégivrables brisent la glace " - Musée Peynet

Fino al 3 ottobre 2021

Musée Peynet et du dessin humoristique



Exposition "Xavier Gorce. Les Indégivrables brisent la glace "

Fino al 3 ottobre 2021

Ouvert du mardi au dimanche de 10 h à 12 h 30 et de 14 h à 18 h.

Musée Peynet

Place Nationale



Exposition "Le vin, nectar des dieux"

Fino al 30 ottobre 2021

Musée d'Archéologie

Bastion Saint-André



BEAULIEU-SUR-MER

16e Salon Art de Beaulieu

Fino al 12 setembre 2021

Une sélection d'exposants venus de France et d'Europe participera à cette manifestation : art, bijoux, design, meubles industriels, art de la table, papier ancien, argenterie, antiquités, art premier...

Horaires : 10:00 à 20:00 - Nocturne le vendredi 10 septembre jusqu'à 22:00.

Boulevard Leclerc



Beaulieu Classic Festival

Dall'11 settembre 2021 al 18 settembre 2021

Plage Petite Afrique - La Rotonde de Beaulieu - Hôtel Royal Riviera - Casino de Beaulieu.

Description :

"Durant 8 jours, Beaulieu-sur-mer met la musique classique à l’honneur en proposant au public des concerts de grande qualité tout en mettant en valeur plusieurs lieux prestigieux ou atypiques, véritable découverte du patrimoine Berlugan. L’harmonie singulière du Beaulieu Classic Festival, c’est l’accord parfait de ces virtuoses avec les lieux mythiques et enchanteurs qui les accueillent."



Verino dans Focus

Domenica 12 settembre 2021 ore 17

Casino de Beaulieu



Exposition Hubert Le Gall, une fantaisie grecque

Fino al 26 settembre 2021

Villa Grecque Kerylos

Impasse Gustave Eiffel



CANNES

SENSEI FESTIVAL

3e édition

Da venerdì 10 a domenica 12 settembre 2021 dalle 8,30 alle 20

Plage Tamaris, Place Franklin Roosevelt, Cannes



NOTRE QUARTIER EN FÊTE

Venerdì 10 settembre 2021 dalle 16,30 alle 19,30

Boulevard de la République

Place Commandant Maria



SPECTACLE CirqueTout public

GROUPE ACROBATIQUE DE TANGER

Maroussia Diaz Verbèke

Sabato 11 settembre ore 20,30

Palais des festivals et des congrès - Grand auditorium Louis Lumière

1 boulevard de la Croisette



SAISON DE L'ORCHESTRE DE CANNES 2021/2022

Domenica 12 setttembre 2021 ore 17

ARNAVAL SAINT-SAËNS

Concert symphonique

Palais des festivals et des congrès - Théâtre Claude Debussy

1 boulevard de la Croisette



VISITE DU QUARTIER PALM BEACH

Martedì 14 settembre 2021 ore 9,30

parking Palm Beach, Cannes (rendez-vous face à l’oratoire de la Croix)



EXPOSITIONST JEAN GABRIEL ET ODETTE DOMERGUE

Fino al 19 settembre 2021

Villa Domergue et ses jardins

15 avenue Fiesole



VISIONS DE SAINTE-MARGUERITE

Fino al 14 novembre 2021

Musée du Masque de fer et du Fort Royal

Île Sainte-Marguerite



EXPOSITIONS BARTHÉLÉMY TOGUO - KINGDOM OF FAITH

Fino al 14 novembre 2021

Centre d'art La Malmaison

47 boulevard de la Croisette

La Malmaison



EXPOSITIONS Peinture GREGORY FORSTNER - LE SOLEIL BRÛLANT SOUS LES PAUPIÈRES FERMÉES

Fino al 5 dicembre 2021

Suquet des Artistes

7 rue Saint-Dizier



CAP D'AIL

Rêves de jardins, jardins rêvés

Fino al 17 settembre 2021

Villa Les Camelias

17 av Raymond Gramaglia - 06320 CAP D'AIL



LE BROC

Tanguy Pastureau

Venerdì 10 settembre 2021 ore 20,30

Complexe les Arts d'Azur



MENTON

Marché des Antiquaires - Brocanteurs

Venerdì 10 settembre 2021 e domenica 12 settembre 2021 dalle 9 alle 17

Mail du Bastion



Fête des marchés

Sabato 11 settembre e domenica 12 settembre 2021

Mentone celebra il mercato di Careï e il mercato di Halles: i due cuori pulsanti di una città ricca di colori e di patrimonio culinario.

Appuntamento è dato a tutti gli amanti dei mercati di Mentone. Sabato 11 e domenica 12 settembre, dalle 8,30, i cuori pulsanti della città, ovvero i Mercati di Careï e Les Halles, festeggeranno.



Marché des collectionneurs

Sabato 14 e domenica 12 settembre 2021dalle 9 alle 19

Place du cap



Visite guidée : Le Jardin Serre de la Madone

Giovedì 9 settembre 2021 ore 15

Venerdì 10 settembre 2021 ore 15

Sabato 11 settembre 2021 ore 15

Domenica 12 settembre 2021 ore 15

Martedì 14 settembre 2021 ore 15

Mercoledì 15 settembre 2021 ore 15

Jardin Serre de la Madone

Serre de la Madone

74 Route du Val de Gorbio, 06500 Menton



Visite guidée : l’Orangeraie, un jardin de palace

Giovedì 9 settembre 2021 ore 10

L' Orangeraie

15 Rue Partouneaux



Visite guidée éclair: La Salle des Mariages de Jean Cocteau

Giovedì 9 settembre 2021 ore 14,30

Mairie

17 Rue de la République



Visite guidée: Le Jardin Fontana Rosa

Venerdì 10 settembre 2021 ore 10

Jardin Fontana Rosa

Fontana Rosa

6 Avenue Blasco Ibanez



Visite guidée : Le Bastion, Musée Jean Cocteau

Musée testament de l'artiste Jean Cocteau

Lunedì 13 settembre 2021 ore 14,30

Musée du Bastion Jean Cocteau, Quai Napoléon III

quai Napoléon III



Visite guidée : le jardin botanique Val Rahmeh

Lunedì 13 settembre 2021 2021 ore 15

Jardin botanique exotique Val Rahmeh

Avenue Saint-Jacques



Visite guidée: le jardin des Colombières

Martedì 14 settembre 2021 ore 10,30

312 Route de Super Garavan



Visite guidée: Le Jardin de Maria Serena

Martedì 14 settembre 2021 ore 10

21 Prom. Reine Astrid



Visite guidée Les Ruelles de l’histoire

Martedì 14 settembre 2021 ore 14,30

parvis de la Basilique St Michel



Visite guidée éclair : La chapelle des Pénitents Blancs

Mercoledì 15 settembre 2021 ore 14,30

Porche d’entrée, Place de la conception



Visite guidée : le jardin du Riviera Palace

Jardin de Palace de la Belle Epoque

Mercoledì 15 settembre 2021 ore 10,30

Entrée du parc,

28 Avenue Riviera



Exposition: Le Bastion, d’Honoré II à Jean Cocteau

Fino al 20 settembre 2021

Musée Jean Cocteau, le Bastion

Quai Napoléon III 06500 Menton



Exposition Prix de la Ville de Menton - PhotoMenton lauréats 2019

Galerie d’art contemporain du Palais de l’Europe

Fino al 30 settembre 2021.

Ouvert du mardi au samedi de 10h à 12h et de 14h à 18h

8 avenue Boyer



Exposition : Le règne animal et nous

Musée de Préhistoire régionale

Fino al 30 settembre 2021

Tous les jours sauf le mardi et les jours fériés

10h-12h / 14h-18h

Rue Lorédan Larchey



Exposition « Balade en Tramway en Pays Mentonnais »

Fino al 16 ottobre 2021

L'Odyssée Bibliothèque Municipale (Palais de l'Europe)



Exposition: A la manière de

Fino al 30 ottobre 2021

Jardin Serre de la Madone



Exposition : trésors d’épaves

Musée de Préhistoire régionale

Fino al 30 dicembre 2021

Ouvert de 10h à 12h et de 14h à 18h sauf mardi et jours fériés

Rue Lorédan Larchey



MONACO

Monaco Classic Week – La Belle Classe

Fino a domenica 12 settembre 2021, Baie de Monaco

Monaco Classic Week – La Belle Classe (Yachting de tradition) organisée par le Yacht Club de Monaco

Baie de Monaco



Exposition Canine

Sabato 11 settembre e domenica 12 settembre 2021

Espace Fontvieille



Julien Clerc

Sabato 11 stptembre 2021 ore 20,30

Concert par Julien Clerc

Grimaldi Forum Monaco

10, avenue Princesse Grace



Shimabuku

Fino al 3 ottobre 2021

Nouveau Musée National de Monaco

Villa Paloma



Exposition interactive "Immersion"

Fino al 30 dicembre 2021

Musée océanographique de Monaco

Avenue Saint-Martin



NIZZA

Charles Bébert "Chasseur d'images"

Fino al 12 settembre 2021

Musée de la Photographie Charles Nègre

1 place Pierre Gautier



Goudji, le poème du feu, 50 ans de féerie

Fino al 12 settembre 2021

Musée Masséna

65 rue de France - 35 Promenade des Anglais



Orchestre d’harmonie de la ville de Nice

Domenica 12 settembre 2021 ore 15,30

Eglise Notre Dame du Port



Ironman 70.3

Domenica 12 settembre 2021

Promenade des Anglais

Description :

Les athlètes s’élanceront de la Plage du Centenaire, dans les eaux claires de la Méditerranée pour effectuer un parcours de 1.9 km décomposé en deux boucles. Le parcours vélo est un véritable bijou et mène ainsi les athlètes au cœur de l’arrière pays niçois au travers de villages pittoresques avec des paysages panoramiques de toute beauté. La course à pied sera quant à elle organisée en 2 aller-retour le long de la mythique Promenade des Anglais. Chacun des athlète pourra ainsi compter sur la présence spectateurs venus nombreux pour les encourager tout au long de leur épreuve !



Festival In&Out

Dal 09 settembre 2021 al 17 settembre 2021

Festival du Film Queer de Nice

Informations www.lesouvreurs.fr



Conférence-Concert - Palais de l'Agriculture

Dall'11 settembre 2021 al 12 settembre 2021

Palais de l'Agriculture

Horaires :

19:30 : samedi - 16:00 : dimanche.

Première partie

Projection d’un documentaire inédit sur Armand Scholtès et ses paysages de prédilection

Conférence : « Comment Armand Scholtès peint le monde », par Charlie Galibert (anthropologue, philosophe et écrivain)

Armand Scholtès est un artiste universel niçois. Son œuvre immense, prolifique, débordante, s’attache infiniment à nous ramener à l’Être perdu, au temps et l’espace des origines.

Deuxième partie

Concert de Frédéric Viale – accordéon et bandonéon

Le répertoire musical de Frédéric Viale, métissage de rythmes et de couleurs, s’étend du tango et de la musique brésilienne à la grande liberté du jazz, sans oublier la douce France de la valse musette.

“Virtuosité tranquille, subtilité des accords, finesse des contrechants, une virtuosité chantante et une élégance rare.” “Un jazz qui s’encanaille dans les bals populaires du monde et débouche sur une musique harmonieuse : c’est la Belle Chose selon Viale.”

113 Promenade des Anglais



Réunion de famille

Sabato 11 settembre 2021 ore 20

Opéra Nice Côte d'Azur

Au programme: des ouvertures, des airs et des chœurs extraits des opéras Akhnaten, La Dame blanche, Macbeth, Le Voyage dans la lune, des pages symphoniques telles le Capriccio de Nikolaï Rimski-Korsakov, des extraits de ballets, le tout ponctué de lectures.

4-6 rue Saint-François de Paule



La chute des anges

Dal 15 settembre al 17 settembre 2021

Théâtre National de Nice

Horaires :

15/09 : 20:00 16/09 :19:30 17/09 : 20:00

Promenade des Arts - 06300 NICE



Christophe Mae

Mercoledì 15 settembre 2021 ore 20

Palais Nikaia

La vie d'artiste - Christophe Maé enfin de retour ! Depuis plus d’une décennie, le chanteur enchaîne les succès, chacune de ses tournées crée l’événement.

christophe-mae

163 route du Mercantour - 06200 NICE



Miles - Julie Béna

Fino al 19 settembre 2021

Villa Arson - Ecole et Centre National d'Art Contemporain

20 av Stephen Liégeard



More shoes more boots more garlic - Camille Lapouge

Fino al 19 settembre 2021Villa Arson - Ecole et Centre National d'Art Contemporain

20 av Stephen Liégeard



Maintenant l’Origine

Fino al 19 settembre 2021

Musée de Préhistoire de Terra Amata

25 bd Carnot



When Looking Across the Sea, Do You Dream? Otobong Nkanga

Fino al 19 settembre 2021

Villa Arson - Ecole et Centre National d'Art Contemporain

20 av Stephen Liégeard - 06100 NICE



Maintenant, l'Origine

Fiono al 21 settembre 2021

Musée de Préhistoire de Terra Amata

25 bd Carnot - 06300 NICE



Peindre Nice et sa Région - Aux XIX°- Début XX° Siècle

Fino al 21 settembre 2021

Bibliothèque Louis Nucera

2 Place Yves



Au fil des pages et des jardins

Fino al 22 settembre 2021

Parc Castel des deux Rois

32 av du Mont-Alban



Sebastião Salgado, « Déclarations »

Fino al 26 settembre 2021

Musée de la Photographie Charles Nègre

1 place Pierre Gautier - 06300 NICE



Photographes en Asie "Inside Japan" Roberto Badin

Fino al 27 settembre 2021

Musée Départemental des Arts Asiatiques

405 Promenade des Anglais



Reconstitution théâtralisée du traditionnel tir du canon de midi

Fino al 03 ottobre 2021

Terrasse Nietzsche - Parc de la Colline du Château

Dans le cadre de « Mon été à Nice »

Orario: 11:45 - Tutte le domeniche fine al 3 octobre 2021 (no il 15 et 22 août).

Montée Eberlé - Montée Montfort



Barbara & Michael Leisgen

Fino al 31 octobre 2021

Musée d'Art Moderne et d'art Contemporain M.A.M.A.C.

Place Yves Klein - 06300 NICE



Exposition interactive « Wild Immersion »

Fino al 28 novembre 2021

Parc Phoenix

405 Promenade des Anglais - 06200 NICE



Pierre Matisse, un marchand d’art à New York

Fino al 30 settembre 2021

Musée Matisse Nice

164 av des Arènes de Cimiez - 06000 NICE

Tél : +33(0)4 93 81 08 08

Email : musee.matisse@ville-nice.fr

Informations www.musee-matisse-nice.org

Accessible PMR



EchO

Fino al 25 ottobre 2021

Musée International d'Art Naif Anatole Jakovsky

23 av de Fabron - Château Sainte-Hélène



La Bataille des Beaux-Arts. Art et Politique à Nice au XIXe siècle

Fino al 31 ottobre 2021

Musée des Beaux-Arts Jules Chéret

33 av des Baumettes



La Télé de Moya – Oh la la, quelle histoire !

Fino al 13 novembre 2021

l'Artistique, Centre d'arts et de Culture

27 bd Dubouchage -



Cent portraits pour un siècle

Fino al 14 novembre 2021

Palais Lascaris

15 rue Droite



"Dans un monde flottant" Caribaï, artiste peintre

Fino al 15 dicembre 2021

Musée Départemental des Arts Asiatiques

405 Promenade des Anglais



Médias et Sport

Fino al 2 gennaio 2022

Musée National du Sport

Bd des Jardiniers - Stade Allianz Riviera



Sosno Squatte l'Antique

Fino al 23 gennaio 2022

Musée d'Archéologie de Nice Cimiez

160 av des Arènes de Cimiez - 06100 NICE



Hommage à Albert Camus - Au milieu de l'hiver, un été invincible

Fino al 27 fébbraio 2022

Divers lieux de Nice

Théâtre, lecture, concerts, exposition, ateliers, cinéma et création sont au rendez-vous de septembre 2021 à février 2022 dans une programmation riche et protéiforme.

hommage-a-albert-camus-au-milieu-de-l-hiver-un-ete-invincible

Informations www.nice.fr/fr/actualites/hommage-a-albert-camus-au-milieu-de-l-hiver-un-ete-invincible/mairie



SAINT-JEAN-CAP-FERRAT

Fino al 30 settembre 2021

Exposition sculptures et tableaux, espace Namouna et sculptures en plein air, promenade des Arts.

Espace Namouna

6 avenue Denis Séméria



VILLEFRANCHE-SUR-MER

La Face Intime de Volti

Fino al 19 settembre 2021

La Citadelle

Jardin Binon