Ligue 1: riprende il campionato. I fulmini della giustizia sportiva su Nizza - Marsiglia

Con 2 pareggi (Bosnia ed Ucraina) ed una vittoria (Finlandia), la Francia ipoteca l’ammissione ai mondiali e chiude la settimana dedicata alle gare delle Nazionali.

Ora torna il campionato di Ligue 1 che, dopo quattro giornate, non ha ancora assunto una fisionomia precisa.

Faticano a conquistare posti di rilievo le tre “vice grandi” (Monaco, Lille e Lione), mentre il solo Paris Saint Germain è ancora a punteggio pieno e guida la classifica generale con due punti di vantaggio sul sorprendente Angers e 4 sul neo promosso Clermont.

Ieri sera la giudicante ha emesso la propria sentenza in merito agli incidenti, con invasione di campo e sospensione dell’incontro, che si erano verificati durante la gara Nizza – Marsiglia.

La partita è stata annullata e verrà rigiocata su terreno neutro e a porte chiuse, mentre al Nizza sono stati inflitti due punti di penalizzazione, dei quali uno con la “condizionale”. Squalifiche invece per atleti e tecnici del Marsiglia.

In coda in grande difficoltà il neo promosso Troyes, solo all’ultimo posto con un solo punto nel carniere. Appena un gradino più in alto Bordeaux e Brest.

Per quanto riguarda la quinta giornata , l’avvio sarà venerdì 10 settembre con Lorient – Lille, con i campioni di Francia obbligati ad andare a punti.

Sabato 11 settembre il Paris Saint Germain riceverà il neo promosso (e terzo in classifica) Clermont, mentre a Monaco si disputerà uno dei tanti derby del Mediterraneo: scenderà infatti in campo il Marsiglia. Una gara interessante, tra due squadre che hanno necessità di incamerare punti per cominciare ad assestare la classifica.