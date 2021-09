Lo Yachting Festival di Cannes accoglie ben 120 nuove aziende

A meno di tre mesi dall’apertura, la futura edizione dello Yachting Festival si annuncia alquanto promettente. Il celebre salone nautico di Cannes non sarà solo il primo grande evento a riaprire dopo la pandemia Covid-19, ma anche una manifestazione ricca di contenuti eccezionali da scoprire dal 7 al 12 settembre al Vieux Port e al Port Canto!



Grazie alla rinnovata fiducia dei suoi fedeli espositori e all’arrivo di 120 nuove aziende, lo Yachting Festival accoglierà 470 protagonisti del settore nautico francese e internazionale, la cui lista è disponibile QUI

A terra e in acqua, 560 unità nuove da 3 a 45 metri, mono e multiscafo, saranno esposte al Vieux Port per quanto riguarda le barche a motore e al Port Canto per le barche a vela, di cui quasi 150 saranno presentate in anteprima mondiale

L’elenco dettagliato, aggiornato quotidianamente, si trova QUI