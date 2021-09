Impossibile partecipare a tutto: il programma delle Journées Européennes du Patrimoine di Nizza

Il programma allestito da Nizza in occasione delle Journées Européennes du Patrimoine, previste per il prossimo fine settimana, dal 17 al 19 settembre 2021, è talmente intenso che, anche con la più buona volontà, è impossibile partecipare a tutto.

Sarà necessario scegliere e non sarà semplice.

Il programma nella sua interezza è inserito al fondo di questo articolo e pare essere la prova generale di quello che accadrà fra qualche anno se Nizza sarà designata quale capitale europea della cultura.



La cultura è, infatti, parte essenziale della città: oltre ad essere un collante sociale, è anche motivo di orgoglio e di identità per i nizzardi, settore essenziale per l'economia locale e potente vettore di attrattività per il territorio.



L’occasione è dunque quella di approfittare degli accessi gratuiti per cogliere l'occasione per scoprire o riscoprire le molteplici sfaccettature dei tanti tesori attraverso tour, visite, convegni, concerti, mostre, laboratori, sperimentazioni e creazioni artistiche.



Per partecipare agli eventi è i ndispensabile il possesso del pass sanitaire .



Tra le iniziative anche quella della domanda “Le saviez-vous?”: si tratta di un ampio sondaggio partecipativo. Ovunque si guardi, Nizza è una città d'arte e di storia, ha conservato l'impronta di ogni periodo, come testimonia il suo ricco patrimonio, materiale (edifici, siti, oggetti, opere d'arte, ecc.) e immateriale (tradizioni, esperienze, saperi).

Per meglio comprendere il modo col quale gli abitanti di Nizza percepiscono il patrimonio della città e il modo con il quale se ne appropriano, l’amministrazione comunale lancia un sondaggio partecipativo tramite un questionario online.



Inoltre, per quanti non potranno partecipare direttamente alle tante iniziative on line è attivo il portale “La culture s’invite chez vous”, attivato fin dai tempi del confinamento dovuto al Covid.