Saint Paul de Vence, il tram al centro delle Giornate Europee del Patrimonio (Foto)

Le Giornate Europee del Patrimonio, previste per sabato 18 e domenica 19 settembre 2021, offrono lo spunto a Saint-Paul de Vence per effettuare un interessante collegamento con l’Anno Europeo delle Ferrovie.

L’obiettivo è indicato nel manifesto che “lancia” le giornate europee: "Insieme, diamo vita al nostro patrimonio e promuoviamo il mondo ferroviario in tutte le sue sfaccettature".

Il Programma





Pannelli fotografici “raccontano” il tram

La linea tranviaria Cagnes-sur-Mer - Vence via La Colle sur Loup e Saint-Paul fiorì solo per una ventina d'anni, tra il 1911 e il 1932. Ma rimane ancora oggi il simbolo di un nuovo boom economico.

In un momento in cui questo mezzo di trasporto torna ad essere popolare perché considerato uno strumento di transizione ambientale, osserviamo nel paesaggio contemporaneo le impronte lasciate da queste ferrovie di un'altra epoca.

La mostra si concretizza in pannelli inseriti nel paesaggio urbano che alternano riproduzioni di vecchie fotografie o cartoline e brevi testi di presentazione.

La mostra è situata all'incrocio di Sainte Claire, Route de Vence, all'ingresso del villaggio.



Visita guidata "Dall'arte religiosa all'arte contemporanea" - Sabato 18 settembre 2021alle ore 15

Accompagnato da una guida-docente e dal curatore, questa visita permetterà di scoprire le cappelle di Saint-Paul de Vence da una prospettiva patrimoniale e artistica con le opere presentate nell'ambito della Biennale Internazionale.

Su prenotazione presso l'Ufficio del Turismo, 2 rue Grande. Telefono. 04 93 32 86 95 - Posta. tourisme@saint-paulvence.com

In occasione delle Giornate Europee del Patrimonio, l'accesso alla Cappella Folon sarà gratuito per tutto il weekend.