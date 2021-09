Nizza, uno spiazzo della “nuova” Promenade du Paillon sarà dedicato a Jean Paul Belmondo

Uno spazio del prolungamento della “Coulée verte”, di fronte al Palais des Expositions, sarà dedicato, dalla città di Nizza, alla memoria di Jean Paul Belmondo.

La partecipazione collettiva al ricordo dell’attore, con tantissime persone che hanno posto la propria firma sul registro della memoria che si trova sotto una grande fotografia dell’artista in Place Gautier, dove è in atto una mostra che ricorda le presenze dell’artista in Costa Azzurra e i suoi tanti film girati a Nizza, sono la miglior dimostrazione dell’affetto di cui Jean Paul Belmondo godeva fra i nizzardi.



In un primo tempo pareva che ad essere dedicata all’attore recentemente scomparso dovesse essere Place du Pin, nel quartiere del porto, una delle aree della movida nizzarda, poi, di fronte a molte perplessità sul cambio di nome della piccola piazza, la decisione é stata quella di individuare un’area del prolungamento della Promenade du Paillon.



Ha cambiato nome, intanto, il Cinéma Mercury, che si trova in Place Garibaldi.

Il Dipartimento delle Alpi Marittime ha dedicato la struttura a Jean Paul Belmondo: una targa, alla cui posa era presente il Presidente Charles Ange Ginésy, ricorda “Bébel”.