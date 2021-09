Con DimeCuba è facile non solo ricaricare il telefono a Cuba e rendere felici la tua famiglia o i tuoi amici, ma molto di più!

Sappiamo quanto sia difficile essere separati dalle persone che si amano, però basta una semplice telefonata o l'invio di un sms per far sì che tu ti senta più vicino a loro. Anche il semplice gesto di una ricarica telefonica può avvicinarti a chi ami.

Con DimeCuba puoi telefonare a basso costo e inviare messaggi a familiari e amici, regalare loro una ricarica telefonica prepagata, inviare dei soldi o degli articoli di prima necessità, cibo, medicinali, elettrodomestici, scooter e molto altro. Sostenere la famiglia e gli amici a Cuba è diventato molto facile. I cubani che vivono all'estero spesso vogliono sostenere i loro cari a Cuba. DimeCuba offre diverse possibilità per supportare parenti e amici a Cuba in modo semplice e comodo. L'azienda ha anni di esperienza nel campo delle telecomunicazioni e del trasferimento di beni e denaro e ora offre anche un servizio per facilitare il contatto con i tuoi parenti e amici a Cuba con offerte di viaggio a buon prezzo.

Con DimeCuba ricarica Cubacel dall'estero

Vuoi rimanere in contatto con i tuoi parenti e amici a Cuba? DimeCuba consente ricariche Cubacel a Cuba grazie ad un servizio online che invia automaticamente credito telefonico alla carta SIM del numero di telefono che hai appena ricaricato durante la transazione. La ricarica arriverà dopo pochi istanti. Per effettuare la ricarica è necessario seguire i seguenti passaggi: inserire il numero di telefono del destinatario e fare clic su "Ricarica"; selezionare l'importo della ricarica; scegliere il metodo di pagamento; la tua ricarica arriverà dopo pochi istanti in sicurezza.

Come consegnare cibo e altri prodotti a Cuba?

Per fare acquisti e spedizioni a Cuba dal tuo negozio online è semplice, il mezzo più efficiente è DimeCuba. Il servizio è veramente affidabile e consente di consegnare a Cuba qualsiasi tipo di prodotto tu preferisca. Infatti potrai inviare cibo, medicinali, elettrodomestici, attrezzature e addirittura scooter. Nel sito ti basterà inserire la provincia e il comune di destinazione ed il gioco è fatto! Il servizio di shopping online offerto da DimeCuba permette di consegnare un'ampia varietà di articoli direttamente nelle città cubane in assoluta sicurezza e senza che manchi del materiale all'arrivo.

Biglietti economici per andare a trovare la famiglia o gli amici a Cuba o per semplice diletto

Stai pianificando un viaggio a Cuba per la tua vacanza, viaggio d'affari o semplicemente per visitare la famiglia o gli amici? Puoi contare su DimeCuba per aiutarti a trovare i voli più economici e le migliori offerte per Cuba. Prenota i tuoi biglietti economici per viaggiare a Cuba utilizzando il servizio offerto da DimeCuba. Con o senza scalo, compagnia low cost o tradizionale, bagaglio in stiva incluso o meno, a te la scelta! DimeCuba ti permette di filtrare la tua ricerca secondo vari criteri per trovare le offerte che corrispondono alle tue esigenze. Qualunque sia il motivo del tuo viaggio a Cuba, DimeCuba ti aiuta a trovare il prezzo migliore per il tuo viaggio. Ma non è tutto! DimeCuba offre anche servizi aggiuntivi come trasferimenti aeroportuali, noleggio auto o prenotazioni di hotel e se preferisci arrivare via mare, goditi il lusso e la pace delle crociere a prezzi interessanti.