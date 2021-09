Festival des Etoilés Monte-Carlo: nuove coppie di chef stellati e una serata di chiusura esclusiva

Monte-Carlo Société des Bains de Mer prosegue il suo « Festival des Etoilés Monte-Carlo » (Festival degli Stellati Monte-Carlo) con nuove cene a 4 mani, stellate e uniche, nel suo Resort monegasco.

Tra settembre e novembre sono previste altre collaborazioni, nonché una serata di chiusure il 27 novembre, davvero una data da segnare sulla vostra agenda.

Si comincia il 9 settembre, quando per dare il via alle danze, la chef stellata Manon Fleury riceverà al ristorante Elsa del Monte-Carlo Beach la chef stellata italiana Antonia Klugmann, così da formare una coppia di chef tutta al femminile.

Il 15 ottobre, lo chef Alain Ducasse accoglierà lo chef triplamente stellato Michel Guérard, per un pranzo e una cena unici al ristorante Louis XV-Alain Ducasse à l’Hôtel de Paris.

L’ultima cena a 4 mani vedrà protagonista il duo formato dallo chef stellato Marcel Ravin e lo chef triplamente stellato Mauro Colagreco al ristorante Blue Bay del Monte-Carlo Bay Hotel & Resort.

Conclusione con l’apoteosi del 27 novembre, quando verrà proposta una cena di chiusura nella Salle Médecin del Casino de Monte-Carlo, dove si daranno appuntamento tutti gli chef stellati del Resort SBM. Da settembre a novembre 2021: tre nuove coppie di chef stellati, per una riapertura gustosissima Con le sue 7 stelle sulla Guida Michelin, Monte-Carlo Société des Bains de Mer ha lanciato nello scorso maggio il « Festival des Etoilés Monte-Carlo ».

Il principio è molto semplice: ogni mese, da maggio a novembre (esclusi luglio & agosto) nei ristoranti stellati del Gruppo Monte-Carlo Société des Bains de Mer viene proposta una cena firmata da coppie di chef stellati. E per questa seconda e ultima parte del festival sono in programma appuntamenti assolutamente da non perdere: .

9 settembre: Antonia Klugmann & Manon Fleury al ristorante Elsa Monte- Carlo Beach La chef stellata Antonia Klugmann, proprietaria del ristorante L'Argine a Vencò a Dolegna del Collio, ha prontamente accolto l’invito di Manon Fleury per una cena a 4 mani al ristorante Elsa in cui si sublimerà la natura. Il dialogo poetico e impegnato del loro rispettivo talento gastronomico si esprimerà in 6 portate a base di prodotti del loro terroir. Un incontro al femminile che lascia presagire una serata memorabile. Marcel Ravin, Dominique Lory, Alain Ducasse, Franck Cerutti, Yannick Alléno Mauro Colagreco, Michel Guérard, Manon Fleury, Antonia Klugmann .

15 ottobre: Michel Guérard & Alain Ducasse al Louis XV-Alain Ducasse à l’Hôtel de Paris.

Michel Guérard - chef francese triplamente stellato sulla Guida Michelin e considerato uno dei precursori della Nouvelle Cuisine nel suo ristorante Les Prés d’Eugénie – cucinerà fianco a fianco con lo chef triplamente stellato Alain Ducasse. Un’esperienza completa della gastronomia francese, nel corso di un pranzo e una cena a sei stelle, che si terranno il 15 ottobre, all’Hôtel de Paris Monte-Carlo, nello scrigno del ristorante Louis XV-Alain Ducasse. .

5 novembre : Mauro Colagreco & Marcel Ravin al Blue Bay, Monte-Carlo Bay Hotel & Resort

Dopo il successo della cena con Michel Sarran nel maggio scorso, Marcel Ravin ha invitato lo chef triplamente stellato Mauro Colagreco, che officia al ristorante Mirazur, eletto miglior ristorante al mondo nel 2019. Un duo stellato ispirato dai sapori mediterranei, tutto da scoprire al Blue Bay il prossimo 5 novembre.

Serata di chiusura al Casino de Monte-Carlo: l’apogeo del Festival des Etoilés Monte-Carlo il 27 novembre

Monte-Carlo Société des Bains de Mer ha concepito un 2021 all’insegna della gastronomia. Il suo «Festival des Etoilés Monte-Carlo » si concluderà con un’apoteosi al Casino de Monte-Carlo, il 27 novembre, in occasione di una serata di gran gala. Nella prestigiosa Salle Médecin, luogo emblematico del Casinò, questa cena vedrà protagonisti gli chef stellati di Monte-Carlo Société des Bains de Mer, una grande prima nella storia del Gruppo. Manon Fleury, Marcel Ravin, Franck Cerutti, Dominique Lory e Yannick Alléno realizzeranno, tutti insieme, una cena composta dai loro « piatti d’autore». Un menu con 6 portate, che garantirà un viaggio nella galassia stellata di Monte-Carlo Société des Bains de Mer, nel corso del quale i convitati, grazie a un « pass live », potranno assistere alla primissima fase della preparazione delle pietanze. Vi garantiamo momenti indescrivibili, caratterizzati da un’atmosfera jazzy & soul: sarà di scena la cantante Nicole Magolie, accompagnata da un quartetto (tastiere, chitarra, basso e batteria) con cui delizierà un centinaio di privilegiati, che in occasione di quest’esperienza 100% « Monte-Carlo» potranno anche godersi numerose sorprese

Prenotazioni

Blue Bay, Monte-Carlo Bay Hotel & Resort: Tel. +377 98 06 03 60 - Email : Reservation-McBay@montecarlobay.mc .

Louis XV-Alain Ducasse à l’Hôtel de Paris e Le Grill : Tel. 377 98 06 88 64 – Email : restaurantshoteldeparis@sbm.mc .

Serata di chiusura Salle Médecin : Tel : +377 98 06 36 36 – Email : ticketoffice@sbm.mc