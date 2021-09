Ligue 1: fugge il Paris Saint Germain, ma Marsiglia e Nizza non mollano

Prove di “fuga per la vittoria” per il Paris Saint Germain che batte “alla grande” il Clermont e approfitta, per allungare e portare a quattro le lunghezze di vantaggio in classifica, del pareggio imposto dal Brest all’Angers.

Resiste, grazie anche alla vittoria contro un modesto e spento Monaco, che perde un’altra gara interna, il Marsiglia, ora terzo in classifica, con una gara da recuperare, quella “annullata” con il Nizza.

Un gradino più in basso la coppia Lens – Nizza, con i rossoneri che sono andati a vincere, grazie a due reti negli ultimi minuti, a Nantes. Il Nizza (unica squadra del torneo che non ha ancora subito reti) “sconta” il punto di penalizzazione e deve recuperare la gara col Marsiglia.

Pure i campioni di Francia del Lille non riescono ad ingranare ed anche per loro è nuovamente sconfitta in casa del Lorient.

Buone notizie per il Montpellier che riesce a prendere quota in classifica generale grazie alla vittoria sul Saint Etienne. Vittoria anche per il Lione sullo Strasburgo.

Il resto riguarda le zone basse della classifica con il Bordeaux che perde in casa ad opera del Lens mentre il Troyes vince la sua prima gara in Ligue 1 espugnando il campo del Metz.

Altra sorpresa viene da Rennes dove i locali, alla vigilia dell’esordio in Conference League perdono in casa ad opera del Reims.



In settimana, intanto, esordio della fase a gironi delle coppe europee.

In Champions sono in programma:

Martedì 14 settembre: Lille – Wolfsburg – girone G

Mercoledì 15 settembre: Brugge – Paris Saint Germain – girone A

In Europa League

Giovedì 16 settembre: Lokomotiv Mosca – Marsiglia – girone E

Giovedì 16 settembre: Rangers – Lione – girone A

Giovedì 16 settembre: Monaco - Sturm Graz – girone B

In Conference League

Giovedì 16 settembre: Rennes – Tottenham – Girone G



Il campionato di Ligue 2 tornerà, con la sesta giornata , venerdì 17 settembre con Strasburgo – Metz, incontro tra squadre che hanno quale obiettivo quello di evitare la zona più bassa della classifica.

Sabato 18 settembre si disputeranno due incontri di un certo interesse: Lens – Lille, con i campioni di Francia vicini alla crisi tecnica dopo un inizio disastroso e Saint Etienne – Bordeaux, gara tra ex nobili.