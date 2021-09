Catherine Corsini, Marina Vlady, Jean-Paul Rappeneau e Jean-Claude Carrière nel cartellone della Cinémathèque de Nice

La Cinémathèque de Nice propone, per l’ultima quindicina di settembre e per il mese di ottobre 2021, un ricco programma in grado di appagare le diverse sensibilità degli appassionati del cinema.



Retrospettiva Catherine Corsini

Regista di un'opera pluripremiata, dove la cronaca agrodolce incontra il dramma, Catherine Corsini è l'ospite d'onore della tredicesima edizione del Festival du Film Queer de Nice. Questa retrospettiva, che la regista inaugurerà il 15 settembre alla Cinémathèque de Nice con una Master Class, permette di scoprire i suoi primi lavori noti (Les Amoureux, La Nouvelle Ève o La Répétition) e realizzazioni più recenti (Les Trois Mondes, La Belle Saison)



Omaggio a Marina Vlady

La Cinémathèque rende omaggio a Marina Vlady con quattro lungometraggi interpretati dall'attrice e la presentazione, in un nuovo restauro, di Jours d'amour di Giuseppe De Santis, opera insieme comica, romantica e sentimentale. In programma anche Adorable menteuse de Michel Deville, dove l'attrice è sensuale e solare, o Crime et Châtiment di Georges Lampin con Jean Gabin.



Omaggio a Jean-Paul Rappeneau

Il cinema del più romantico dei registi francesi arriva alla Cinémathèque per un eccezionale Master Class il 25 settembre. L'opportunità di rivedere o vedere, in magnifiche copie restaurate, Cyrano de Bergerac, adattamento dell'opera teatrale di Edmond Rostand co-firmata da Jean-Claude Carrière, o il divertente Tout feu tout flamme col duo Adjani/Montand.



Omaggio a Jean-Claude Carrière

Parte 1

Romanziere prolifico, paroliere ispirato, rinomato sceneggiatore, regista e attore nel tempo libero, il geniale tuttofare Jean-Claude Carrière lascia un grande vuoto nel pianeta Cinema.

In occasione di un incontro d'eccezione con i suoi collaboratori, lo sceneggiatore è in programma questo mese, alla presenza della moglie Nahal Tajadod, con la proiezione di Le Tambour et Un amour de Swann, diretto da Volker Schlöndorff.



Centenario della nascita di Frédéric Dard

Mentre i fan di San-Antonio si preparano a festeggiare il centesimo anniversario del padre del celebre commissario, la Cinémathèque de Nice propone un tuffo nel cinema di Frédéric Dard. In programma: Les Salauds vont en enfer e Toi le venin deux adaptations di Robert Hossein con Marina Vlady, o due film di Jean-Pierre Mocky Le Mari de Léon e Y a-t-il un Français dans la salle?



Le polar en fête!

In occasione della nuova edizione del Festival du Polar de Saint-Laurent-du-Var, la Cinémathèque de Nice propone di vedere alcuni film tra cui due produzioni di Robert Hossein adattate da Frédéric Dard, Bad Lieutenant di Abel Ferrara, France Société Anonyme d'Alain Corneau e ancora Il était une fois un flic... di Georges Lautner, girato girato a Nizza nei prestigiosi Studios de la Victorine.



La Fête des Théâtres

Parte 1

La Cinémathèque de Nice è associata alla settima edizione della Fête des Théâtres organizzata dalla Città di Nizza e propone, fino al 24 ottobre, di scoprire adattamenti cinematografici di opere teatrali. In programma: La Chatte sur un toit brûlant di Richard Brooks, adattamento del successo di Broadway di Tennessee Williams con il leggendario duo Elizabeth Taylor/Paul Newman;

To Be Or Not To Be di Ernst Lubitsch;

L'Esquive d'Abdellatif Kechiche con la giovane Sara Forestier.



Il programma completo dei film in programma fino al prossimo 19 ottobre 2021 alla Cinémathèque de Nice, che si trova sull’ Esplanade Kennedy 3, è allegato al fondo di questo articolo.