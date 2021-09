Due concerti nel fine settimana a Palais Lascaris di Nizza

Fine settimana all’insegna dei concerti, ad ingresso libero, all’interno del Musée Palais Lascaris nel Vieux Nice.



Sabato 18 settembre 2021 alle ore 16 “Concert de musique persane et ottomane”

Con: Arash Mohafez, santur e Zia Mirabdolbaghi, tombak et bendir (percussions).

Strettamente legata alla poesia, proprio come la pittura e la calligrafia, la musica persiana è insieme infuocata e meditativa con esplosioni di gioia.

Il programma appositamente studiato per questo concerto è particolarmente ispirato ai repertori attribuiti a musicisti e compositori persiani del XVII e XVIII secolo residenti a Istanbul. Un viaggio transfrontaliero il cui percorso si snoda tra due mitiche città: Isfahan e Istanbul.





Domenica 19 settembre 2021 ore 16,30 – “Spectacle musical par L’Ensemble de la Société de Musique Ancienne de Nice"

Con Claire Gouton, soprano, Robert Gasiglia, baritono, Sibylle Schuetz-Carrière, viole de gambe e Michaëla Chetrite, clavecin.

Programma: opere di J.B. Lully, F. Couperin, L-N. Clérambault, M. Marais.



Palazzo Lascaris si trova nel Vieux Nice in Rue Droite 15.