Festival du Livre di Nizza, il programma di domani

Ultima giornata, domani , domenica 19 settembre, per la 25ma edizione del Festival du Livre di Nizza che è in pieno svolgimento al Jardin Albert Ier e in diversi altri luoghi cittadini.

Il programma di domani, domenica 19 settembre

Jardin Albert Ier

Apertura degli spazi espositivi dalle 10 alle 19

Ore 11- Espace Débats (Jardin Albert 1er) Nathalie Saint-Cricq, « Je vous aiderai à vivre, vous m’aiderez à mourir » (L’Observatoire), a cura di Lilas Spak

Ore 14 - Scène des Trois Grâces (Jardin Albert 1er) Marek Halter, « Un monde sans prophètes » (Hugo Doc)

Ore 14,30 - Espace Débats (Jardin Albert 1er) Noëlle Châtelet, « Laisse courir ta main » (Seuil), a cura di Antoine Boussin

Ore 15,30 - Espace Débats (Jardin Albert 1er) Henri Proglio, « Les joyaux de la couronne » (R. Laffont), a cura di Pierre Abou

Ore 17 - Kiosque à musique (Jardin Albert 1er) Concerto dell’Orchestre d’Harmonie de la Ville de Nice, diretta da François Léclaircie. In programma : Carmen, Piaf, Charles Trenet, Yves Montand, La vie parisienne.



Cinémathèque de Nice

Ore 15 – Incontro con Gaël Nofri, autore di «De Gaulle, L’homme du siècle» (Le Cerf) seguita dalla proiezione del film «De Gaulle» di Gabriel le Bomin;



Promenade du Paillon (Kiosque du TNN)

Ore 15 – Lettura di discorsi e poemi di Victor Hugo (en partenariat avec le TNN) a cura dell’attrice Murielle Mayette-Holtz. In programma : « Le discours du 9 juillet 1949, celui du 15 septembre 1949, celui du 15 janvier 1950... et des poèmes ».



Jardin Albert 1er (Scène des Trois Grâces)

Ore 15 – L’attore Marc Jolivet leggerà dei brani del «Petit Prince” d’Antoine de Saint‑Exupéry.