A Bevera di Ventimiglia c'è Eurostore: un emporio di 3.000 metri quadrati di esposizione dove potrai trovare di tutto e di più

Se stai cercando un prodotto di qualità che ti consenta di spendere il giusto, Eurostore è il negozio che fa per te! Adiacente al Catering di Bevera, in via San Rocco a pochi chilometri dal confine francese, Eurostore si estende su 3.000 metri quadrati di esposizione. L'emporio è suddiviso in diversi settori dedicati all'abbigliamento, dove potrai spaziare dal prêt-à-porter femminile a quello maschile, ai casalinghi, all'elettronica, ai profumi e cosmetici, alla cartoleria, ai detersivi, ai piccoli elettrodomestici, al fai da te e molto altro ancora.

La struttura è ben organizzata e offre prodotti Made in Italy a prezzi competitivi ben amalgamati a quelli di provenienza cinese di eccellente fattura. Eurostore con la formula del “cash and carry”, si propone come un’azienda singolare e all’avanguardia dove poter trovare un'ampia scelta di prodotti di qualità, prezzi convenienti e grande attenzione al cliente.

Un vero e proprio megastore con moltissimi prodotti dei generi più diversi che soddisferanno ogni tua esigenza. Fiore all'occhiello dell'emporio è sicuramente l'area dedicata all'abbigliamento dove potrai toccare con mano design, stile e fattura di qualità.

Da Eurostore la convenienza fa rima con qualità!

Per ulteriori informazioni:

Eurostore Srl

Via San rocco SN

Bevera - Ventimiglia

Telefono: 0184 636291