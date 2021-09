Domenica si corre la mezza maratona di Nizza: è ancora possibile iscriversi

Chi lo desidera può ancora iscriversi: domenica 26 settembre sulla Promenade des Anglais si correrà la ventinovesima edizione della semi-marathon de Nice: è possibile registrarsi, on line, fino a mezzanotte del 22 settembre 2021.

La corsa toccherà anche la Promenade du Paillon e il porto di Nizza.

Le “distanze” sono tali da essere a portata un po’ di tutti: si va dai 2 Km fino alla misura classica dei 21,1 Km.

Le iscrizioni alla 29a mezza maratona internazionale di Nizza si svolgeranno fino alla mezzanotte di mercoledì. Da 2 a 21,1 km ce ne sarà per tutti gli sportivi.

Sono sette le opzioni possibili: si va dalle 2 distanze “classiche” della semi maratona, i 10 e i 21,1 chilometri, ad altre quali la corsa Haribo Festival di 5 km.