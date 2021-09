Nel cuore di Nizza sta nascendo il nuovo Teatro Nazionale (Foto)

Il cuore del Teatro Nazionale di Nizza tornerà a pulsare, questa volta nel Vieux Nice, a partire dalla prossima primavera.

Sono in corso lavori imponenti, del costo complessivo di quasi 18 milioni di euro per trasformare parte del complesso dei Franciscains, che si trova in Place Saint François, dove sorgerà una sala della capacità di 350 posti in grado di ospitare una parte degli spettacoli del TNN, un’altra sala, in grado di ospitare fino a 800 persone, verrà realizzata nel Palazzo delle Esposizioni, al fondo della “nuova” Promenade du Paillon.

Il tutto per dare una nuova sede al Teatro Nazionale il cui edificio verrà demolito necessitando, altrimenti, di imponenti e costosi interventi di risistemazione.

La demolizione del TNN verrà avviata all’inizio del prossimo anno, contemporaneamente all’ultimazione degli interventi, che presentiamo con le fotografie inserite in questo articolo, che sono in atto nel complesso dei francescani che è costituito da:

Una chiesa e un convento francescani risalenti al periodo medievale,

L'antico palazzo comunale, edificato nel XVI secolo,

La Tour Saint-François, risalente al XVIII secolo, già restaurata, aperta al pubblico a settembre 2019.

La ristrutturazione del complesso edilizio è stata accompagnata anche dalla riqualificazione di Place Saint-François.

I lavori in atto consistono nella trasformazione dell'ex Chiesa francescana e dell'Aquila Reale in sala teatro con gradinate, cabina di regia, palchi, servizi igienici per disabili.

La sala per spettacoli sarà modulare con gradini che potranno essere spostati, a seconda delle rappresentazioni, in diverse configurazioni: Frontale, Bifronte, Trifrontale e Quadrifrontale così da permettere al pubblico di posizionarsi sempre nel cuore del teatro.

La dimensione della sala sarà da 214 a 304 persone sedute, a seconda della configurazione scelta.

Oltre alla sala, l'immobile sarà composto da:

Un luogo di accoglienza per il pubblico al piano terra dell'Aquila reale,

Uno spazio ufficio al 1° e al 2° piano,

Un'ampia sala prove al 3° piano, che consentirà anche attività culturali come lezioni di teatro,

Un alloggio per artisti all'ultimo piano.

Il costo della prima fase sarà di 10,8 milioni di euro.

Verrà avviata poi una seconda fase, tra il 2024 e il 2025, del costo di 7 milioni di euro che prevedrà la trasformazione del Palazzo Comunale in uno spazio culturale.

Il costo totale del progetto è, quindi, di 17,8 milioni di euro.

I lavori eseguiti o in fase di ultimaziione consistono in:

Rimozione del tetto della chiesa, restauro del telaio e installazione di un nuovo tetto;

Realizzazione di un nuovo pavimento autoportante per ospitare i macchinari di condizionamento;

Realizzazione di un nuovo pavimento autoportante nelle gallerie Cloitre et Futur Loges;

Realizzazione di aperture nelle varie pareti della chiesa e del chiostro per agevolare la circolazione delle persone;

Restauro delle decorazioni della doppia arcata e del coro;

Restauro delle decorazioni dell'Aquila reale;

Installazione di parte della falegnameria;

Ripresa dell'intonacatura delle Facciate della Chiesa sui lati Est, Sud e Ovest.

Quindi, in autunno, verranno avviati gli interventi conclusivi.