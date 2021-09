Rinasce Monte-Carlo Automobiles, si presenta in anteprima al 26º Monaco Yacht Show

Monte-Carlo Automobiles sarà presente al 26º Monaco Yacht Show che si terrà dal 22 al nel famoso Port Hercule, Monaco.

Durante questo evento unico ed eccezionale a livello mondiale, saranno presentati i futuri programmi della Monte-Carlo Automobiles.



Sarà una vera e propria prima mondiale con la presentazione di due prototipi di auto realizzati appositamente per questo evento e di altri strumenti marini trendy ed innovativi.



Monte-Carlo Automobiles è stata fondata nei primi anni '80 da Fulvio Maria Ballabio nel cuore del Principato di Monaco, culla della cultura automobilistica e del lusso con la missione di stabilire nuovi standard nell'industria dell'Hypercar, sia in termini di prestazioni e ingegnerizzazione come l'introduzione del telaio in fibra di carbonio nelle vetture stradali.



Questa presentazione internazionale segna la rinascita del Brand con l'ingresso di un nuovo Investitore e Proprietario che garantisce un impegno che si è rinnovato negli anni e che, grazie ai nuovi progetti in arrivo, raggiungerà un nuovo livello di eccellenza.

Monte-Carlo Automobiles avrà il piacere di accogliervi per visitare il nostro stand situato al QA13 du Quai Antoine 1er, nell'area espositiva Car Deck, auto e moto di lusso.