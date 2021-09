Ultimo concerto “estivo” al Théâtre de Verdure di Nizza (Foto)

Ultimo appuntamento con le manifestazioni di “Mon Été à Nice 2021” sabato 25 settembre a partire dalle 18,30 sul palco del Théâtre de Verdure.

Si esibiranno quattro gruppi nizzardi, con una programmazione eclettica, che va dal neo-soul all'electro-rock e al pop-rock.

Rkadia

Alle 18,30 si esibiranno i Rkadia

Rkadia nasce dall’incontro di due “avventurieri”, Long John & Zuñiga F, conosciuti nel mondo della movida nizzarda, delle feste underground e dei festival della Costa Azzurra (Crossover, La Crème Festival). Cullati da funk, disco, hip-hop e rock, ne traggono ispirazione e offrono ad ogni loro esibizione un viaggio musicale inebriante che non lascia mai indifferenti.

The Vibes Lobbyists

Alle ore 20 sarà la volta dei The Vibes Lobbyists

The Vibes Lobbyists è un gruppo Neo-Soul/RnB contemporaneo di Nizza. Forgia la sua identità in uno stile decisamente moderno e urbano, condividendo con il pubblico un'atmosfera rilassante. Il gruppo ha pubblicato i suoi primi clip e singoli nell'ottobre 2020 (Dancing on the moon) e nel marzo 2021(Turn off the light).

In collaborazione con due artisti locali, per il video, hanno ottenuto un successo sorprende per la sua singolarità, i suoi luoghi e il suo aspetto cinematografico. Con i primi singoli, il gruppo ha suggellato la sua identità, che è paradossale e sofisticata al tempo stesso.

Blonde



Alle ore 21,15 - Blonde

Nizzarda adottiva, appassionata di sport estremi, ex professionista di BMX, Blonde è alla continua ricerca del brivido. Appassionata di pop inglese, si innamora della chitarra elettrica Stratocaster: proprio appassionandosi a questo strumento musicale decide di diventare chitarrista. Autrice, compositrice e performer, Blonde viene subito individuata per i suoi arrangiamenti, il suo universo musicale elettrico, incisivo e venato di malinconia.

Collabora musicalmente con Fred, virtuoso chitarrista e Angèle, incantevole corista. Dopo "Lune" uscito nell'agosto 2020, Blonde ha registrato il primo album folk-rock arricchito da sonorità electro, "Molotov". " Bella e ribelle, ogni sua apparizione sul palco appare come una rivelazione musicale.