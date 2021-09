Ligue 1: lassù ride solo il Paris Saint Germain. Nizza a bocca asciutta, vince il Monaco

Tornano alla vittoria, contemporaneamente, tre squadre che fino ad ora avevano fatto vedere il peggio di sé.

Il Monaco “infila” il Saint Etienne, il Lille supera il Reims e il Rennes addirittura infligge 6 reti al Clermont.

Pareggia il Montpellier con il Bordeaux, mentre il Nantes supera il Brest.

Potrebbe essere, la settima giornata, quella della svolta in un torneo che aveva registrato, fino ad ora, risultati non eclatanti da parte di squadre sempre ritenute di prima fascia.

Il Paris Saint Germain, infatti, col minimo sforzo va a vincere anche a Metz ed approfitta, per distanziare ancora di più le squadre che lo seguono, del pareggio fra Angers e Marsiglia.

Il Nizza sbaglia nuovamente un rigore (la sec onda volta in due gare) e ci lascia le penne a Lorient, così è il solo Lione (che batte il Troyes) a fare dei passi in avanti in classifica generale.

Poco tempo per rifiatare e sabato si giocheranno già alcune gare dell’ ottava giornata di campionato.

Primo a scendere in campo, sabato 25 settembre , il Nizza che sarà di scena a Saint Etienne, un incontro sulla carta non impossibile, contro una squadra, nobile decaduta, alla disperata ricerca di punti.

Sempre sabato il calendario prevede gli incontri delle tre compagini impegnate in Champions League.

Il Lille scenderà in campo a Strasburgo, il Lione riceverà il Lorient e il Paris Saint Germain ospiterà il Montpellier. Il tutto a pochi giorni dal secondo turno dei gironi di coppa.