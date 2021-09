Dopo due anni torna il vide greniers del porto di Nizza (Foto)

Un altro segnale importante: dopo due anni di assenza, domani , sabato 25 settembre 2021, torna lungo i quai del Port de Nice il tradizionale vide greniers.

Il mercato delle pulci e dei brocante, caratteristico anche per la disomogeneità nei prodotti posti in vendita, è organizzato dall’Association Port Avenir, in collaborazione con la città di Nizza e la Camera di Commercio Nice Côte d’Azur.



Lungo i quai Douane, Papacino e Lunel sarà un’esplosione di colori e di bancarelle con, alle spalle, lo splendido sfondo del porto di Nizza con i suoi battelli e le barche dei pescatori.

L’inizio non potrebbe essere migliore, confessa Hervé Martinez che presiede l’associazione Port Avenir: sono più di 200 le adesioni pervenute anche da località molto distanti da Nizza, a dimostrazione della popolarità dell’evento.