Giornate Europee del Patrimonio: domenica 26 settembre tocca al Principato di Monaco

Il tema delle Giornate Europee del Patrimonio nel Principato di Monaco sarà “Donne e Patrimonio”: l’appuntamento è per domenica 26 settembre.

In questo contesto, verrà lanciata nel Principato la prima Journée du Matrimoine con lo scopo di evidenziare, far scoprire o riscoprire, i contributi delle donne al patrimonio storico, artistico e sociale del Paese.

Il programma completo, contenente l'elenco completo dei 40 siti partecipanti a questa edizione, nonché le norme sanitarie e tutte le informazioni pratiche, è inserito al fondo di questo articolo .

Nel 1996 il Principato prese parte per la prima volta alle Giornate Europee del Patrimonio, un evento ora celebrato da più di 50 paesi europei che ogni anno accolgono di 30 milioni di visitatori.



Sono inseriti nel programma

Villa E-1027 d’Eileen Gray

Cathédrale de Monaco

Les Petits Chanteurs de Monaco

Musée Océanographique

Conseil National

Lycée Albert Ier

Mairie de Monaco

Princess Grace Irish Library

Les Soeurs Oblates de la Vierge Marie de Fatima

Chapelle privée et Jardin de l’Archeveché

École Supérieure d’Arts Plastiques - Pavillon Bosio

Roseraie Princesse Grace

Musée des Timbres et des monnaies

Musée naval

Collection de voitures de SAS le Prince de Monaco

Stade Louis II

Comité Droits des Femmes

Union des Femmes monégasques

Organisation Hydrographique International

Centre scientifique de Monaco

Expéditions Antarctiques : La Louise et le CSM

Académie de Musique Rainier III

Comité National Monégasque des Arts Plastiques (AIAP)

Église Sainte-Dévote

Salons du Casino de Monte-Carlo

Salle Garnier

Le Logoscope

Eglise Saint Charles

Église Anglicane Saint Paul

Académie Princesse Grace

Association "De fil en aiguille"

Villa Sauber

Fondation Francis Bacon

Eglise des Carmes

Eglise du Sacré Coeur

Musée des Princes de Monaco

Villa Paloma

Institut Audiovisuel de Monaco

Centre botanique

Musée d'Anthropologie Préhistorique



Informazioni utili

Parcheggi

In occasione delle Giornate Europee del Patrimonio, un pacchetto giornaliero del costo di 4 euro sarà proposto nei seguenti parcheggi:

Jardin Exotique

Condamine

Pêcheurs

Stade Louis II

Boulingrins

Grimaldi Forum

Autobus

Eccezionalmente gratuiti i bus urbani



MonaBike

Sistema di stazioni di assistenza automatizzate per biciclette elettriche, proposto dal Governo del Principe di Monaco e la Compagnie des Autobus de Monaco.

Informazioni e iscrizioni: www.monabike.mc