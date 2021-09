“Soleil”, un nuovo video racconta la Côte d'Azur

Un nuovo videoclip è proposto dal Comitato Regionale per il Turismo Côte d'Azur France.

S’intitola “Soleil”: dopo i sei video proposti all’inizio dell’estate, una nuova clip promozionale aiuta a scoprire una Costa Azzurra intima e per molti versi poco conosciuta.



“Come raccontare tutti i “soli” della Costa Azzurra? Dal fondo del porto dove i raggi di fuoco trafiggono il cuore delle tenebre... Senti questa costa che danza, che soffia, che vive? "

Con queste poche parole delicatamente poste da Jean Mus, inizia l'avventura. Una vera passeggiata sensoriale, che ci trasporta in una Costa Azzurra allo stesso tempo intima e luminosa.

Per un minuto e venti secondi , la clip, accompagna i suoi spettatori in un viaggio, un'esperienza che solo la Costa Azzurra può offrire. L'artista e paesaggista di fama mondiale della Riviera ci porta da una sequenza all'altra, come in un sogno, per incontrare una destinazione unica sia per la sua natura generosa che per i suoi talenti. Dalla baia di Villefranche-sur-Mer a Cannes, passando per il Pays de Grasse e Menton.

I promontori più belli della Costa Azzurra o le vette del Mercantour, i paesaggi sfilano mettendo in risalto la poesia e la diversità dei paesaggi.