F1. Qualifiche con carte mischiate dal bagnato in Russia: pole di Norris davanti a Sainz, Leclerc partirà in fondo

Una qualifica bagnata che ancora una volta mischia le carte per il Gran Premio di Russia a Sochi.

La Mercedes pasticcia con la scelta delle gomme negli ultimi tentativi in Q3 e così ne approfitta la McLaren di Lando Norris, alla prima pole della carriera, che avrà accanto la Ferrari di Carlos Sainz. Terzo Russell con la Williams che avrà vicino il suo futuro compagno in Mercedes, Hamilton, solo quarto.

Charles Leclerc partirà in ultima fila insieme al leader del mondiale Verstappen. Il monegasco, cosi come il pilota Red Bull, ha introdotto la quarta power unit che da regolamento manda in penalità e costringe a partire dal fondo dello schieramento. Ma il passo gara di ieri e la qualifica ottima del compagno di squadra fanno ben sperare per domani. Certo, con la pioggia i dati del passo gara sarebbero tutti stravolti, per questo in Ferrari potrebbero optare per la danza della non-pioggia in vista di domani.