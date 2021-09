Oggi corriamo tutti! A Nizza è tempo di Semi Marathon

Oggi la Promenade des Anglais, quella del Paillon e i Quai lungo il Porto di Nizza sono percorsi da migliaia di persone che, ciascuna secondo le proprie possibilità, disputano la loro mezza maratona di Nizza.

Si tratta di prove diverse, che vanno dalla distanza classica di 21,1 Km a quelle minori, prove diverse, alla portata di tutti, in grado di trasformare in una grande passeggiata lungo il mare una gara che alcuni correranno, invece, per disputarsi la vittoria.

Il villaggio della semi-marathon de Nice è stato installato lungo la Promenade du Paillon, nell’ Espace des Brumes, a lato di Place Massena.

Le prove :

21,1 Km – distanza classica – aperta ai dati fino al 2005

10 Km - aperta ai nati fino al 2003

5 Km Festival Run Haribo aperto a tutti a partire da 14 anni con 4 partenze specifiche

2 Km per i più giovani da 10 a 13 anni.

L’evento si svolgerà in tre fasi:





Inizio della 21,1 km e della 10 km alle 8 del mattino

Festival Haribo Run de 5km alle 11

Haribo Teens Run de 2 km alle 12



In occasione di questo evento sono state adottate misure di limitazione del traffico e dei parcheggi.



La Promenade des Anglais sarà chiusa al traffico domenica 26 settembre 2021 fino alle 15 e la sosta sarà completamente vietata sulla carreggiata sud e tra Avenue Max Gallo e il n° 325 della carreggiata nord.