Appendiabiti design Ceart: made in Italy e originalità per distinguersi dalla concorrenza

Negli ultimi anni è nata una vera e propria tendenza di chi ha ridisegnato il concetto degli attaccapanni, progettando un complemento funzionale ma allo stesso tempo anche molto bello e moderno. Al giorno d’oggi, gli appendiabiti sono pensati non più solo come un pannello di legno con ganci appendiabiti dove sistemare i nostri cappotti, gli attaccapanni si sono evoluti con uno stile moderno trasformandosi in veri e propri appendiabiti design. Costituiti da uno o più supporti da fissare direttamente alla parete, gli appendiabiti riescono a sostituire con efficacia un tradizionale attaccapanni a piantana, che in alcuni ambienti potrebbe essere non armonizzarsi allo stile ed all’estetica dell’arredamento.

Appendiabiti design per ogni ambienti di casa

Trovano la collocazione ideale in quello che viene considerato il biglietto da visita dell’appartamento, l’ingresso, ma può diventare protagonista anche in altre stanze, come in quella dei ragazzi o il bagno. Su Ceart Shop trovate sia gli attaccapanni di design da terra, perfetti per coloro che hanno a disposizione spazi ampi, sia gli appendiabiti da parete, scelta migliore per chi ha a disposizione una parete vuota vicino all’ingresso. Un appendiabiti moderno potrebbe essere l’ideale se hai arredato la tua casa con uno stile dalle linee pulite, semplici e minimali, in ogni caso le possibilità sono tante e possono adeguarsi a qualsiasi esigenza di arredo.

Arredare con stile con gli appendiabiti Ceart

Gli appendiabiti design sono perfetti non solo come funzionali accessori per la casa ma sono anche eleganti elementi d’arredo decorativi, l’appendiabiti diventa un elemento essenziale all’interno del nostro arredamento e sullo store online le possibilità di scelta sono infinite. Tra i modelli più apprezzati di appendiabiti si possono citare il modello Natura, un appendiabiti da terra dal design ricercato che ricrea la figura di un albero con i suoi rami oppure il gufetto, molto grazioso nella stanzetta dei più piccoli. Parole d’ordine design moderno e funzionalità!

Appendiabiti design rigorosamente made in italy e artigianali

Tutti gli articoli prodotti da Ceart sono realizzati in Italia nel laboratorio situato a Cornuda in provincia di Treviso. Qui da oltre 30 anni esperti artigiani del ferro realizzano con cura ogni fasi di creazione degli appendiabiti design da terra e da parete. Tutte le varie parti in metallo che costituiscono gli appendiabiti vengono ricavati mediante taglio laser di una spessa lamina di acciaio dolce. Segue quindi la fase di piegatura e assemblaggio delle parti mediante saldatura. Ogni pezzo viene poi rifinito e controllato prima di passare alla verniciatura finale. Gli appendiabiti Ceart sono disponibili in tante varianti colore per rispondere ai gusti classici e moderni, con un’occhio di riguardo anche alle tendenze relativi a nuove tonalità.