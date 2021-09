I giusti espositori per gioielli valorizzano prodotti e vetrina

Vetrinetta gioielli, quale la scelta migliore?

Una gioielleria è per sua natura un luogo magico, punto d’incontro di materiali preziosi, gemme, diamanti e luce, perché in gioielleria anche l’oggetto più piccolo ha una storia di grande valore da raccontare.

Quando viviamo momenti speciali che richiedono di essere firmati con qualcosa di esclusivo come un gioiello prezioso o un orologio dal valore senza tempo, il pensiero corre subito a cercare la gioielleria di fiducia. Matrimonio o anniversario, la nascita di un bambino, Prima Comunione o Cresima, laurea o 18esimo compleanno…le occasioni sono tante, ma in ogni caso il primo posto a cui pensiamo per acquistare un regalo prezioso è la gioielleria.

Il primo appuntamento tra il prodotto ed il cliente avviene in vetrina ed è lì che il prezioso dà il meglio di sé …ma solo se viene valorizzato con il giusto espositore per gioielleria.

Proporre correttamente i gioielli in vetrina è strategico perché può fare la differenza tra l’ingresso o meno del cliente nel negozio. Per questo è fondamentale utilizzare espositori che rispondano a precisi canoni di qualità e di funzionalità che solo le migliori aziende produttrici sono in grado di garantire.

Esiste un’ampia gamma di espositori tra i quali scegliere, facendosi indirizzare dal proprio gusto personale ma anche dalle linee guida che caratterizzano il marchio, i colori del logo, i materiali che meglio si armonizzano con l’arredo della gioielleria senza tralasciare naturalmente la tipologia di prodotti da esporre.

Ogni collezione di gioielleria ha la sua storia da raccontare che riesce ad esprimere appieno anche grazie alla scelta del giusto supporto.

Una collana di valore che ha molto da raccontare merita un busto per collane importante che la metta in evidenza e le consenta di spiccare rispetto agli altri preziosi presenti in vetrina mentre gli eleganti punti luce, che magari compongono collezioni di mini gioielleria, richiedono di essere raccolti su un unico supporto per gioielli ed esposti mettendo bene in evidenza caratteristiche e prezzo.

La presentazione in vetrina deve parlare al cliente e deve trasmettere messaggi chiari, semplici ed emozionali. In questo gli espositori ed i supporti corretti fanno la differenza, perché riescono a mettere in evidenza i dettagli più significativi di ogni singolo oggetto. Il giusto espositore valorizza i singoli elementi e rende facilmente individuabile la collezione, con prezzi visibili ma ordinati e con caratteristiche facilmente identificabili.

Il valore di un espositore per gioielli risiede anche nella sua capacità di sfruttare al meglio ogni singolo spazio disponibile ed ottenere grandi risultati anche dalla più piccola presentazione, meglio ancora se caratterizzata e firmata con tutti i codici del marchio della gioielleria a partire dal logo.

Un espositore per gioielleria può anche essere corredato da un’immagine che comunichi un messaggio particolare, che racconti le caratteristiche della collezione esposta oppure proponga i gioielli per un evento o un’occasione particolare. Senza dimenticare che l’espositore per gioielleria ideale deve essere qualitativamente perfetto, di grande personalità ma al tempo stesso capace di far focalizzare l’attenzione sul gioiello e dar luce anche al più piccolo dettaglio.

Non bisogna nemmeno sottovalutare il fatto che viviamo nell'era della velocità e dell’immediatezza. Ecco perché diventa strategico esporre i prodotti in vetrina in modo chiaro, ordinato e completo di tutte le informazioni principali: utilizzando il giusto espositore per orecchini, mettendo in evidenza i solitari con un espositore per anelli e dando la giusta importanza ad un bracciale tennis sul suo espositore per bracciali.