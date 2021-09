Libri o film non tradotti: cosa aiuta di più a imparare una nuova lingua

Quando si sta cercando di imparare una nuova lingua ogni tassello può essere davvero importante e, cioè, si può scoprire un nuovo modo di dire ascoltando per caso la conversazione tra due turisti o si possono aggiungere parole nuove al proprio vocabolario per averle lette sul libretto di istruzioni del nuovo telefono. È per questo che le scuole e i tutor di lingua più all’avanguardia propongono ai propri studenti, grandi e piccini, un approccio sempre più variegato allo studio della lingua straniera e che non di rado affianca lezioni frontali, esercizi di grammatica e di lettura e comprensione del testo e sessioni di speaking alla lettura di libri, la visione di film, l’ascolto di musica e podcast in lingua originale . Soffermiamoci sui primi due metodi, leggere libri e guardare film non tradotti, e proviamo a capire qual è il più efficace (se proprio se ne deve scegliere uno!) per imparare l’inglese.

Imparare l’inglese, meglio con i film o con i libri?

Guardare film non doppiati e in lingua originale aiuta soprattutto a familiarizzare con la pronuncia: uno scoglio in genere non di poco conto per gli italiani che si approcciano allo studio della lingua inglese. Attenzione, però, che quasi mai quella di attori e personaggi è una pronuncia “standard” e scolastica: ha naturalmente inflessioni nazionali e regionali e chi conosce un po’ meglio la lingua sa bene che l’inglese americano è piuttosto diverso dall’inglese britannico e che se si è in procinto di trasferirsi a Londra per lavoro un’inflessione marcatamente americana non è certo la migliore carta con cui presentarsi. Più in generale imparare l’inglese con i film può non garantire risultati veloci perché si rischia di essere continuamente distratti dalla trama e perché in pochi rinunciano e fin da subito ai sottotitoli, preoccupati di non riuscire a seguire scene e dialoghi.