Per non dimenticare: una targa a Nizza ricorda l’opera di Serge Klarsfeld e di suo padre Arno

E’ stata appena inaugurata a Nizza, in Rue d’Italie, una targa che ricorda l’opera di Serge Klarsfeld e di suo padre Arno: erano presenti alla cerimonia Beate e Serge Klarsfeld.

Nel 1943, la famiglia Klarsfeld si rifugiò a Nizza e Arno fu catturato e deportato ad Auschwitz.

Suo figlio, Serge, sfuggì al rastrellamento e da allora si è impegnato a combattere l'antisemitismo ed a dare la caccia ai nazisti con particolare riferimento a quelli che si erano rifugiati a Nizza. È stato lui in particolare ad avviare l'arresto e la condanna di Klaus Barbie.



Dopo aver organizzato numerosi eventi commemorativi e in omaggio alle battaglie di Serge Klarsfeld, la città di Nizza ha posto ora una targa commemorativa in suo onore in Rue d'Italie.



Sono trascorsi oltre 50 anni dallo schiaffo dato in pubblico da Beate Klarsfeld al cancelliere della Germania Ovest, Kurt Georg Kiesinger e oltre 40 anni dalla pubblicazione, nel 1978, da parte di Serge Klarsfeld del Mémorial de la déportation des Juifs de France, che ripercorre l’azione di Beate e Serge Klarsfeld a favore delle vittime dell'Olocausto e della conoscenza storica e contro l'impunità dei responsabili della soluzione finale.



Ora a riconoscimento dell’azione svolta la città di Nizza, dopo aver dedicato una mostra al Musée Massena, ha ora posto una targa in Rue d’Italie.