Che fare in Costa Azzurra?

Sono tante le mostre, le manifestazioni e le iniziative in programma nei prossimi sette giorni nelle località della Costa Azzurra e nel Principato di Monaco.



Ecco quelle che Montecarlonews propone, ricordando che l'attuale situazione epidemica potrebbe causare modifiche nei programmi o annullamenti. Le iniziative e le manifestazioni prevedono l'obbligo di indossare la mascherina e per buona parte é richiesto il pass sanitarire.

ANTIBES

Festival "Boeuf Théâtre"

Fino al 30 ottobre 2021

mour pour tous les âges, anime les rues d’Antibes et de Juan-les-Pins avec des spectacles gratuits dans le cadre du "Boeuf tréteaux", 4 soirées aux Espaces du Fort Carré avec le "Boeuf cité", mais aussi le "Boeuf minots" pour les enfants au Théâtre du Tribunal et le "Boeuf CASA" avec 6 soirées dans des communes de la CASA.

Le programme complet

Samedi 18 septembre à 18h, Place Nationale, "Ca va valser"

"Boeuf prologues" aux Espaces du Fort Carré

Mercredi 6 et jeudi 7 octobre dès 19h45, Simon Fache et Larry Tournel Jr

Vendredi 8 et samedi 9 dès 19h45, Les 4 M

"Boeuf Cité" aux Espaces du Fort Carré (spectacles avec participation au chapeau)

Mercredi 6 octobre à 20h30, "Le thé sur la banquise" avec Eric Bruvron.

Jeudi 7 octobre à 20h30, "Déstructuré" avec Wally

Vendredi 8 octobre à 20h30, "Accident de parcours" avec Damien Laquet et Evelyne Cervera

Samedi 9 octobre à 20h30, "Der Menschen Fresser Berg...ou la montagne" avec la Cie Les Vrais majors

"Boeuf minots" au Théâtre du Tribunal

Samedi 9 et dimanche 10 octobre à 15h, "Le vilain petit canard", conte musical interactif pour enfants dès 3 ans (tarifs 6€ et 8€)

"Boeuf CASA"



E-administration

Giovedì 30 Settembre ore 14

Médiathèque Albert Camus

19 Bd Gustave Chancel



Trajectoire(s)

Dal 1° al 3 ottobre 2021 Du 1 Octobre jusqu'au 3 Octobre

Spectacle à 20h30 le vendredi et samedi, à 16h le dimanche

Théâtre Antibéa (Antibéa Comédie d'Antibes)

15 rue Clemenceau



Exposition "Xavier Gorce. Les Indégivrables brisent la glace " - Musée Peynet

Fino al 3 ottobre 2021

Musée Peynet et du dessin humoristique



Exposition "Xavier Gorce. Les Indégivrables brisent la glace "

Fino al 3 ottobre 2021

Ouvert du mardi au dimanche de 10 h à 12 h 30 et de 14 h à 18 h.

Musée Peynet

Place Nationale



Exposition "Le vin, nectar des dieux"

Fino al 30 ottobre 2021

Musée d'Archéologie

Bastion Saint-André



Exposition temporaire " Entre les deux mon cœur balance" - Musée de la Carte Postale

Exposition temporaire " Entre les deux mon cœur balance" - Musée de la Carte Postale

Du 19 Mai jusqu'au 31 Décembre

À Musée de la Carte Postale

Exposition temporaire " Entre les deux mon cœur balance"

Fino al 31 drcembre 2021

Musée de la Carte Postale

4 avenue Tournelli



CANNES

ATELIER DE CHANT ORIENTAL

Sabato 2 ottobre 2021 ore 10,30

Médiathèque Ranguin

19 avenue Victor Hugo



RACONTER CANNES : RÉCITS DE VIE À LÉRINS

Sabato 2 ottobre 2021 ore 10

Médiathèque Noailles

1 avenue Jean de Noailles



CONFÉRENCE L'ASSYRIE : UN EMPIRE QUI BOULEVERSA L'ORIENT

Lunedì 4 ottobre 2021 ore 15

Salle Stanislas

7 rue Louis Pastour



EXPOSITIONS RANGUIN, 50 ANS

Fino al 16 ottobre 2021

Horaire:De 10h à 18h

Médiathèque Ranguin

19 avenue Victor Hugo



CONFÉRENCE PARIS NOSTALGIE : BALADE POÉTIQUE

Mercoledì 6 ottobre 2021 ore 15

Salle Stanislas

7 rue Louis Pastour



VISIONS DE SAINTE-MARGUERITE

Fino al 14 novembre 2021

Musée du Masque de fer et du Fort Royal

Île Sainte-Marguerite



EXPOSITIONS BARTHÉLÉMY TOGUO - KINGDOM OF FAITH

Fino al 14 novembre 2021

Centre d'art La Malmaison

47 boulevard de la Croisette

La Malmaison



EXPOSITIONS Peinture GREGORY FORSTNER - LE SOLEIL BRÛLANT SOUS LES PAUPIÈRES FERMÉES

Fino al 5 dicembre 2021

Suquet des Artistes

7 rue Saint-Dizier



CARROS

Ouverture de saison culturelle

Sabato 2 ottobre 2021

Parvis du Forum Jacques Prévert

MONSTRES JEUX -

Sorti d'une fête foraine imaginaire, un savant-fou bricoleur débarque avec une horde de bizarreries.

Entre 11h et 16h30

UN VACHE DE MANEGE ET SON ORGAMEUH -

Dix vaches iconoclastes évadées d'une bande dessinée transportent les enfants à travers leur monde.

Entre 11h et 16h30

KIDS CONFERENCE -

Rencontre avec Caroline Duval, artiste performeuse, directrice artistique de la Cie Be.

A 14h

CONCERT ROCK, MUSIQUE POUR BB ET PAS QUE -

Embarquez sur la route du rock, fermez les yeux et rouvrez-les à bloc ! Ce voyage en famille est joyeux, énergique et surprenant.

A 16h30

Forum Jacques Prévert

1 rue des Oliviers - 06510



CABARNAUM #2

Sabato 2 ottobre 2021 ore 20

Salle Juliette Gréco

5 boulevard de la Colle Belle



Comme un ours

Mercoledì 6 ottobre 2021 ore 20

Salle Juliette Gréco

5 boulevard de la Colle Belle



MENTON

Grande Braderie de la Saint-Michel - Menton Sourire

30 settembre 2021 – 3 ottobre 2021 dalle 9 alle 19

4 jours de folie avec animations et de nombreux lots à gagner.



Marché des Antiquaires - Brocanteurs

Venerdì 1° ottobre 2021 e domenica 3 ottobre 2021 dalle 9 alle 17

Mail du Bastion



Marché artisanal

Sabato 2 ottobre 2021 dalle 9 alle 18

Ce rendez-vous bimensuel est réservé exclusivement aux artisans. Ils trouvent ici une vitrine à leur travail d’artiste.

Place du cap



Visite guidée : Le Jardin Serre de la Madone

Giovedì 30 settembre 2021 ore 15

Venerdì 1° ottobre 2021 ore 15

Sabato 2 ottobre 2021 ore 15

Domenica 3 ottobre 2021 ore 15

Martedì 5 ottobre 2021 ore 15

Mercoledì 6 ottobre 2021 ore 15

Jardin Serre de la Madone

Serre de la Madone

74 Route du Val de Gorbio, 06500 Menton



Visite guidée : l’Orangeraie, un jardin de palace

Giovedì 30 settembre 2021 ore 10

L' Orangeraie

15 Rue Partouneaux



Visite guidée : jardin remarquable le Mas Flofaro

Giovedì 30 settembre 2021 ore 10|

69 corniche André Tardieu



Visite guidée éclair: La Salle des Mariages de Jean Cocteau

Giovedì 30 settembre 2021 ore 14,30

Mairie

17 Rue de la République



Visite guidée: Le Jardin Fontana Rosa

Venerdì 1° ottobre 2021 ore 10

Jardin Fontana Rosa

Fontana Rosa

6 Avenue Blasco Ibanez



Visite guidée : Le Bastion, Musée Jean Cocteau

Musée testament de l'artiste Jean Cocteau

Lunedì 4 ottobre 2021 ore 14,30

Musée du Bastion Jean Cocteau, Quai Napoléon III

quai Napoléon III



Visite guidée : le jardin botanique Val Rahmeh

Lunedì 4 ottobre 2021 ore 15

Jardin botanique exotique Val Rahmeh

Avenue Saint-Jacques



Visite guidée: Le Jardin de Maria Serena

Martedì 5 ottobre 2021 ore 10

21 Prom. Reine Astrid



Visite guidée Les Ruelles de l’histoire

Martedì 5 ottobre 2021 ore 14,30

parvis de la Basilique St Michel



Visite guidée éclair : La chapelle des Pénitents Blancs

Mercoledì 6 ottobre 2021 ore 14,30

Porche d’entrée, Place de la conception



Visite guidée : le jardin d'agrumes du Palais de Carnolès

Mercoledì 6 ottobre 2021 ore 10

Palais de Carnolès

3 Avenue de la Madone



Visite guidée : le Jardin de l'Impérial

Mercoledì 6 ottobre 2021 ore 10

Avenue de la Madone



Exposition Prix de la Ville de Menton - PhotoMenton lauréats 2019

Galerie d’art contemporain du Palais de l’Europe

Fino al 30 settembre 2021.

Ouvert du mardi au samedi de 10h à 12h et de 14h à 18h

8 avenue Boyer



Exposition : Le règne animal et nous

Musée de Préhistoire régionale

Fino al 30 settembre 2021

Tous les jours sauf le mardi et les jours fériés

10h-12h / 14h-18h

Rue Lorédan Larchey



Exposition « Balade en Tramway en Pays Mentonnais »

Fino al 16 ottobre 2021

L'Odyssée Bibliothèque Municipale (Palais de l'Europe)



Exposition: A la manière de

Fino al 30 ottobre 2021

Jardin Serre de la Madone



Exposition : trésors d’épaves

Musée de Préhistoire régionale

Fino al 30 dicembre 2021

Ouvert de 10h à 12h et de 14h à 18h sauf mardi et jours fériés

Rue Lorédan Larchey



MONACO

Conférence de Nicolas Bourriaud

Giovedì 30 septembre 2021 ore 18,30

Conférence de Nicolas Bourriaud, commissaire d’exposition, historien de l’art et critique d’art français

Nouveau Musée National de Monaco

Villa Paloma 56, boulevard du Jardin Exotique



Kermesse de l'Œuvre de Soeur Marie

Venerdì 1° ottobre e sabato 2 ottobre 2021

Kermesse de l'Œuvre de Soeur Marie sur le thème "La Tunisie"

Espace Fontvieille

5, avenue des Ligures



Challenge International Denis Ravera

Da venerdì 1° a domenica 3 ottobre 2021

Stade Alexandre Noghès

Sport-Boules : 12e Challenge International Denis Ravera organisé par la Fédération Monégasque et Internationale de Boules



Concert Symphonique

Domenica 3 ottobre 2021, ore 18

Série Grande Saison en prélude à la Commémoration Albert Ier, concert symphonique par l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo sous la direction de Kazuki Yamada avec Daniel Lozakovich violon. Au programme : De Sabata Victor, Sibelius Jean et Debussy Claude

Auditorium Rainier III

Boulevard Louis II



Salon Monaco Business

Mercoledì 6 ottobre 2021, Le Méridien Beach Plaza - Sea Club

9e Monaco Business, le salon dédié aux entreprises

Le Méridien Beach Plaza

22, avenue Princesse Grace



Shimabuku

Fino al 3 ottobre 2021

Nouveau Musée National de Monaco

Villa Paloma



Exposition interactive "Immersion"

Fino al 30 dicembre 2021

Musée océanographique de Monaco

Avenue Saint-Martin



NIZZA

Présentation du concert « Camille Saint-Saëns » des 1er et 2 octobre 2021

Giovedì 30 settembre 2021

Opéra Nice Côte d'Azur

4-6 rue Saint-François de Paule



Le Lac des Cygnes

Dal 30 settembre 2021 al 2 ottobre 2021

Horaires :

30/09 : 19:30 01/10 : 20:00 02/10 : 20:00

Théâtre National de Nice

Promenade des Arts - 06300 NICE



Saint-Saëns

Dal 1° ottobre 2021 al 2 ottobre 2021

Horaires :

1/10 : 20:00 2/10 : 16:00

Opéra Nice Côte d'Azur

4-6 rue Saint-François de Paule



Prof !

Venerdì 1° ottobre 2021 ore 20,30

Théâtre Francis Gag

4 rue de la Croix



Le Grand Orchestre de Poche

Venerdì 1° ottobre 2021 ore 20,30

Théâtre de la Cité

3 rue Paganini



Yacine Belhousse

Sabato 2 ottobre 2021 ore 20,30

Théâtre de la Cité

3 rue Paganini



Jeremy Ferrari "Anesthésie Générale"

Sabato 2 ottobre 2021 ore 20,30

Salons Riviera & Azur - Hyatt Regency Nice Palais de la Méditerranée

13 Promenade des Anglais



Salon Studyrama Grandes Ecoles

Sabato 2 ottobre 2021

Acropolis, Palais des Congrès et des Expositions

1 Esplanade Kennedy



Reconstitution théâtralisée du traditionnel tir du canon de midi

Fino al 03 ottobre 2021

Terrasse Nietzsche - Parc de la Colline du Château

Dans le cadre de « Mon été à Nice »

Orario: 11:45 - Tutte le domeniche fine al 3 octobre 2021 (no il 15 et 22 août).

Montée Eberlé - Montée Montfort



Salon iD Week-End

Dal 1° ottobre 2021 al 3 ottobre 2021

Horaires :

10:00 à 19:00 : vendredi et samedi. 10:00 à 18:00 : dimanche.

Le Port de Nice

Quai Amiral Infernet



Olivier de Benoist - Le Petit Dernier

Domenica 3 ottobre 2021 ore 18

Salons Riviera & Azur - Hyatt Regency Nice Palais de la Méditerranée

13 Promenade des Anglais



Le Lac des Cygnes – Opéra de Russie

Mercoledì 6 ottobre 2021 ore 20

Acropolis - Auditorium Apollon

1 Esplanade Kennedy



After Work

Mercoledì 6 ottobre 2021 ore 19

Opéra Nice Côte d'Azur

4-6 rue Saint-François de Paule



Le plus beau Jour de ma vie

Fino al 24 ottobre 2021

Horaires :

19:45 : du 30 septembre au 24 octobre (jeudis, vendredis et samedis). 16:00 : les dimanches.

Théâtre de La Comédie de Nice

12 rue Auguste Gal



Barbara & Michael Leisgen

Fino al 31 octobre 2021

Musée d'Art Moderne et d'art Contemporain M.A.M.A.C.

Place Yves Klein - 06300 NICE



Exposition interactive « Wild Immersion »

Fino al 28 novembre 2021

Parc Phoenix

405 Promenade des Anglais -



Sortir de la réserve : Méta-créatutes du Mont Daour

Fino al 28 novembre 2021

Museum d'Histoire Naturelle

60 bd Risso



Pierre Matisse, un marchand d’art à New York

Fino al 30 settembre 2021

Musée Matisse Nice

164 av des Arènes de Cimiez - 06000 NICE

Tél : +33(0)4 93 81 08 08

Email : musee.matisse@ville-nice.fr

Informations www.musee-matisse-nice.org

Accessible PMR



EchO

Fino al 25 ottobre 2021

Musée International d'Art Naif Anatole Jakovsky

23 av de Fabron - Château Sainte-Hélène



La Bataille des Beaux-Arts. Art et Politique à Nice au XIXe siècle

Fino al 31 ottobre 2021

Musée des Beaux-Arts Jules Chéret

33 av des Baumettes



La Télé de Moya – Oh la la, quelle histoire !

Fino al 13 novembre 2021

l'Artistique, Centre d'arts et de Culture

27 bd Dubouchage -



Cent portraits pour un siècle

Fino al 14 novembre 2021

Palais Lascaris

15 rue Droite



L’Image Satelitte, Festival photographie contemporaine Exposition Florent Meng SN/AZ.

Fino al 21 novembre 2021

Musée de la Photographie Charles Nègre

1 place Pierre Gautier



Sortir de la réserve : Méta-créatutes du Mont Daour

Fino al 28 novembre 2021

Museum d'Histoire Naturelle

60 bd Risso



Conférences, Colloques et Concerts

Fino al 14 dicembre 2021

Centre Universitaire Méditerranéen

www.cum-nice.org

65 Promenade des Anglais - 06000 NICE



Marc Chagall, le passeur de lumière

Fino al 10 gennaio 2022

Musée National Marc Chagall

36 av Docteur Ménard (angle bd de Cimiez)



"Dans un monde flottant" Caribaï, artiste peintre

Fino al 15 dicembre 2021

Musée Départemental des Arts Asiatiques

405 Promenade des Anglais



Médias et Sport

Fino al 2 gennaio 2022

Musée National du Sport

Bd des Jardiniers - Stade Allianz Riviera



Exposition Legacy, Yann Arthus-Bertrand

Fino al 16 gennaio 2022

Musée de la Photographie Charles Nègre

1 place Pierre Gautier



Sosno Squatte l'Antique

Fino al 23 gennaio 2022

Musée d'Archéologie de Nice Cimiez

160 av des Arènes de Cimiez - 06100 NICE



Hommage à Albert Camus - Au milieu de l'hiver, un été invincible

Fino al 27 fébbraio 2022

Divers lieux de Nice

Théâtre, lecture, concerts, exposition, ateliers, cinéma et création sont au rendez-vous de septembre 2021 à février 2022 dans une programmation riche et protéiforme.

hommage-a-albert-camus-au-milieu-de-l-hiver-un-ete-invincible

Informations www.nice.fr/fr/actualites/hommage-a-albert-camus-au-milieu-de-l-hiver-un-ete-invincible/mairie



SAINT-JEAN-CAP-FERRAT

Fino al 30 settembre 2021

Exposition sculptures et tableaux, espace Namouna et sculptures en plein air, promenade des Arts.

Espace Namouna

6 avenue Denis Séméria



Marché Alsacien

Dal 1° ottobre 2021 al 3 ottobre 2021

Folklore - Traditions – Gastronomie 3 jours exceptionnels sous le charme de l'Alsace avec la Fédération d’Artisans Producteurs d’Alsace (F.A.P.). Samedi 2 octobre -> Soirée choucroute Pass sanitaire obligatoire

marche-alsacien

Horaires :

Vendredi & Samedi de 9:00 à 20:00 / Dimanche de 9:00 à 18:00

Théâtre sur la Mer



VALDEBLORE

La Transvésubienne

Dal 2 ottobre 2021 al 3 ottobre 2021

Départ de La Colmiane - Arrivée Promenade des Anglais, Nice

Course VTT entre La Colmiane et Nice : une traversée grandiose, dans un cadre magnifique, riche en panoramas exceptionnels.

la-transvesubienne