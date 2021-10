Come fare il Calcolo della Rata di un Prestito Correttamente: Durata e Interessi

Quando si ha l'intenzione di richiedere un prestito è consigliabile effettuare un calcolo per capire quale sia il valore delle rate da versare per ripagare lo stesso. Questo calcolo ha lo scopo da una parte di capire quale possa essere il preventivo di prestito più conveniente e dall'altra di valutare se la spesa mensile è realmente sostenibile. In particolare, il consiglio è quello di avere una rata mensile che non vada a superare un terzo dello stipendio. Se tramite la simulazione del prestito si dovesse superare questa soglia risulterebbe essere molto più difficile pagare il debito nelle tempistiche predefinite. Il costo delle rate mensili da pagare è direttamente proporzionale al numero delle stesse e al tasso di interesse da versare.



Quali sono le variabili che incidono sulle rate di un prestito?

Senza ombra di dubbio le variabili che più incidono sul valore delle rate di un prestito sono quelle relative al tasso di interesse. In particolare, è molto importante conoscere sia il valore del TAN sia quello del TAEG.

Nel primo caso con l'acronimo TAN si indica il Tasso Annuo Nominale, vale a dire il valore in percentuale degli interessi che la banca di riferimento applica sul denaro che sarà prestato.

Il valore del TAEG (Tasso Annuo Effettivo Globale), invece, rappresenta il costo complessivo di tutto il finanziamento comprendente tutti i tipi di oneri e di spese da versare.

All'interno di questo valore sono presenti tutti i costi relativi all'istruttoria, alla gestione del finanziamento (che vanno dall'apertura alla chiusura dello stesso) e alle eventuali spese da effettuare per stipulare un'assicurazione.

Da come si può facilmente intuire il valore del TAEG è sicuramente quello che può più incidere sul costo delle rate da versare. Naturalmente ogni banca effettua degli interessi diversi, quindi nel caso in cui si dovessero trovare delle soluzioni che prevedono un tasso di TAN pressoché uguale risulterebbe essere sicuramente molto più conveniente optare per un prestito che abbia un TAEG minore. Ad ogni modo, non bisogna dimenticare che nel calcolo della rata incide anche la durata del prestito e del numero di rate da versare. Solitamente se i soldi vengono restituiti in un lasso temporale minore si posso avere delle agevolazioni economiche che porterebbero ad avere un risparmio per quanto riguarda il costo della rata.



Quali sono i metodi per calcolare la rata del prestito?

Nel calcolo della rata mensile da versare gioca un ruolo predominate il tasso di interesse. Lo stesso risulta essere direttamente proporzionale al capitale investito, al tasso percentuale di interesse nonché al tempo di durata di finanziamento. Esistono diversi modi che permettono di calcolare in pochi passaggi la rata di un prestito online. Le persone solitamente utilizzano una delle tante piattaforme presenti sul web che mettono a disposizione un calcolatore automatico. Con questo sistema basterà inserire tutti i dati richiesti per avere uno o più preventivi. Per avere una valutazione veritiera è importante che nella sezione relativa ai tassi di interessi venga inserito sia il valore del TAN sia quello del TAEG.

Nonostante questo sia il sistema più facile ed intuitivo da utilizzare, esistono anche altre due principali alternative di calcolo. La prima viene effettuata attraverso un foglio Excel, che mette a disposizione un modulo scaricabile da internet che è stato ideato proprio per effettuare il calcolo della rata di un prestito. Una volta impostata la tabella di riferimento non bisognerà fare altro che inserire tutti i dati necessari per avere il valore della rata. Infine, gli appassionati di matematica potranno effettuare il calcolo attraverso la seguente formula algebrica:

C * (1+T/R)(R* A) T/R

* --------------------

(1 + T/R)(R* A) -1

dove C equivale all'importo del finanziamento; T al tasso annuo del finanziamento; R al numero di rate annue da versare; A al numero degli anni della durata dell'investimento.

Con uno dei questi metodi hai la possibilità di capire quale possa essere il prestito più vantaggioso che ti permetta di realizzare i sogni della tua vita.