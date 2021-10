Comunicazione cinematografica d’impresa, c’è ‘Ivan Bentivoglio Films’

Si chiama comunicazione cinematografica d’impresa, ed è la più moderna formula promozionale che unisce il meglio della tecnologia e dell’appeal del grande schermo alle esigenze delle imprese. Chiamate sempre più a distinguersi in un mondo omologato e in corsa per poter affrontare al meglio e vincere la sfida con il mercato.

Questa l’idea vincente di Ivan Bentivoglio, Founder e Owner di ‘Ivan Bentivoglio Films’, rinomato polo di produzione cinematografico e televisivo torinese con all’attivo un pedigree di tutto rispetto: dalle produzioni veicolate su ‘Mediaset’ e ‘Canale Italia’ (rispettivamente secondo e quarto gruppo televisivo italiano) sino alla realizzazione di spot e cortometraggi diffusi ad ampio raggio su tutto il territorio nazionale.

Come ‘Sola’, recensito ottimamente anche dalla prestigiosa agenzia di stampa ‘Ansa’ in occasione della menzione speciale della Giuria al ‘Supercortofilmfestival’, vincitore anche di una nomination al ‘Varese International Film Festival’ la cui prossima edizione è attesa ad Aprile 2022. Inclusa una selezione fresca di nomina al ‘Cinemagia Movie Awards’, principale rassegna del settore del cinema indipendente internazionale.

“Comunicare equivale andare alla ricerca di un’identità. Di ciò che rende speciale e irripetibile sia cose che persone. In un momento storico fatto di tendenze per forza da seguire e mode altrettanto seducenti, oggi più che mai le imprese chiamate a risollevare economicamente le sorti di un Paese in crisi necessitano di investire al meglio le proprie risorse. Trovando così un nuovo equilibrio funzionale ed efficace in una modalità di produzione video smart in grado di garantire al committente soddisfazione, efficientamento dei costi e massimizzazione degli esiti”, esordisce Ivan Bentivoglio.

Per poi proseguire: “Più che una missione, una vocazione che nasce dal cuore. E’ il nostro modo di offrire un contributo professionale e sociale di ampia rilevanza al servizio del meglio del ‘made in Italy’ di oggi e del domani”.

La ‘Ivan Bentivoglio Films’, di cui tutti gli estremi sul sito www.ivanbentivogliofilms.com, dispone inoltre di un importante parco tecnologico composto altresì da droni di ultima generazione unici sul mercato del Nord-Ovest tutti a elevate prestazioni professionali.

Inclusa una moderna dotazione di automezzi appositamente allestiti per il cosiddetto ‘Camera Car’ per la realizzazione di immagini di qualità anche in movimento ad alte velocità.

Oltre a una consolidata esperienza anche nella produzione animazioni per cartoon, videoclip, teasers e tutorial per qualsivoglia tipo di esigenza.