Promenade des Anglais: arriva un terzo autovelox e da oggi finisce, di notte, l’onda verde

Soprattutto sul far della notte la Promenade des Anglais si trasforma in un autodromo con tanto di bolidi lanciati a velocità ben superiore ai 50 km all’ora: ogni tanto ci scappa anche il morto, come è successo anche la scorsa settimana.

Il comune di Nizza corre ora ai ripari ed ha ottenuto dal Prefetto l’autorizzazione ad installare un terzo autovelox che, con ogni probabilità, verrà posizionato nella parte orientale della Promenade, dalle parti di Fabron.

Sarà in grado sia di rilevare le violazioni, anche ad una buona distanza, commesse su tutte e due le carreggiate .

Si tratta del terzo autovelox posizionato sulla Promenade, gli altri due di trovano sulla carreggiata Nord tra l’Hotel Negresco e Boulevard Gambetta e sulla carreggiata Sud nel pressi del parcheggio dell’aeroporto Nice Côte d'Azur.

Inoltre a partire da questa sera il comune di Nizza, di notte, sfaserà i semafori lungo la Promenade, così da impedire la così detta “onda verde” che è considerata un invito a premere sull’acceleratore.

Da questa sera si sperimenterà il rosso sfalsato dei semafori, con auto costrette a soste intermedie e quindi a limitare la velocità. In contemporanea verrà accresciuto il numero delle pattuglie pronte a “fermare” chi non rispetta i “feux”.

Infine non appena entreranno in servizio i grossi bus elettrici per il trasporto delle persone, sulla Promenade una corsia verrà loro destinata e questo ridurrà ancora di più la velocità ed anche il numero dei veicoli.