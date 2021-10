Francia: cosa cambia da oggi

Il 1° ottobre, un tempo, coincideva col rientro a scuola, ora con aumento e novità fiscali e burocratiche, in Francia come un po’ dappertutto.

Queste le principali novità da oggi in Francia



Cresce il presso del gas

Brutte notizie per le famiglie francesi, il principale distributore, Engie, applicherà a tre milioni di nuclei famigliari un incremento sulle tariffe del gas del 12,6%.

In Gran Bretagna solo col passaporto

Effetto della Brexit: per tutti i cittadini europei, non solo i francesi, da oggi sarà obbligatorio esibire il passaporto per entrare nel regno Unito. Solo i residenti nell’isola che si sono visti riconoscere lo status di “temporanei” potranno continuare a utilizzare la carta d'identità fino al 2025.