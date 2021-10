Conferenze, proiezioni, mostre, il ricco ottobre dell’Artistique a Nizza

Dalla sua riapertura nel dicembre 2019, l'Artistique è stato un luogo unico e multidisciplinare con spazi espositivi permanenti di opere d'arte della Collezione Donazione Ferrero e del Centro per le Arti e la Cultura, che sono ora l'ambientazione di un programma rivolto a un pubblico alla ricerca della conoscenza e della cultura.

Questi gli appuntamenti di ottobre



Sabato 2 ottobre 2021

Les Rencontres de l’Artistique - La bataille des beaux-arts. Art et politique a Nice au XIXème siecle

A cura di

Johanne Lindskog, conservatrice du patrimoine, directrice du musée des Beaux-Arts Jules Chéret, Nice

Marion Duvigneau, conservatrice en chef du patrimoine, cheffe du service des Archives Nice Côte d'Azur, Nice

Jean-Paul Potron, conservateur en chef des bibliothèques, responsable de la Bibliothèque du chevalier de Cessole, Nice

Funzionale all’esposizione in corso al Musée des Beaux-Arts Jules Chéret



Mercoledì 16 ottobre 2021 ore 19

Concert Afterwork en partenariat avec l'Opéra : La chanson napolitaine

A cura di

Diego Saavedra, tenor et Thibaut Epp, pianiste



Sabato 9 ottobre 2021 ore 16

Parole d’Artiste : Noël Dolla, artiste plasticien

LOU CHE, Station Port Lympia - Œuvre située sur la ligne 2 du tramway

A cura di Fabrice Flahutez, professeur à l’Université de Lyon Saint-Etienne, commissaire d’expositions et spécialiste du surréalisme et des groupes d’artistes après 1945.



Martedì 12 ottobre 2021 ore 15

Fête des Théâtres - « Je decouvre le théâtre par la pratique, comme je n’ai jamais osé le faire dans ma vie ! »



Giovedì 14 ottobre 2021 ore 18

Les Rencontres de l’Artistique

Switch (on paper) : une revue d’art d’aujourd’hui

A cura di

Eric Mangion, directeur du Centre d’art de la Villa Arson et co-fondateur de la revue



Venerdì 15 ottobre 2021 ore 18,30

Fête des Théâtres - Les œuvres de gustav Adolf Mossa

Lecture théâtralisée

Messa in scena:

Samia Métina. Avec les élèves de cycle 1 du Conservatoire de Nice.

Lunedì 18 ottobre 2021 ore 12,15

Concert de musique de chambre

L’élégance française en musique

Jean-Michel Damase Prélude, élégie et final, pour trombone basse et piano

Pierre Villette Fantaisie Concertante, pour trombone basse et piano

Camille Saint-Saëns Sonate n° 1 pour violon et piano en ré mineur, op. 75Henri Martelli Sonate pour violon et piano, Roger Boutry Pièce brève, pour trombone basse et piano

A cura di

Orgesa Dylgjeri, violon,

Raphaël Patrix, trombone basse

Roberto Galfione, piano







Da mercoledì 20 a sabato 23 ottobre 2021

Festival Cinéroman

Programma compolketo su festival-cineroman.com/site/



Mostre

Esposizione permanente

Collection Donation Ferrero



Esposizione tremporanea – Fino al 13 novembre

La Télé de Moya – Oh la la, quelle histoire !



L’Artistique si trova in Boulevard Dubouchage 27 a Nizza, non distante da Nicétoile.