Tende, un anno dopo. Fotocronaca di un paese che cerca di ripartire

Ieri, 2 ottobre 2021 , la “nostra” Patrizia Gallo si è recata a Tende, una delle località che maggiormente hanno sofferto per la Tempesta Alex.

Paese a lungo isolato, raggiungibile per mesi solo con il treno che partiva da Cuneo e percorreva il tunnel ferroviario, unico rimasto funzionante dopo il passaggio della furia degli elementi.

Tende un anno dopo: le fotografie di Patrizia Gallo sono “dissacranti” perché raccontano di una “quasi” normalità ritrovata, ci presentano un villaggio con le sue bellezze e il suo patrimonio.

La crisi vera gli abitanti la portano nel cuore, nel dramma che li ha colpiti e che continua a disturbare le loro notti.

Le persone morte, il pastore che se ne è andato mentre cercava di salvare il proprio gregge, il ponte distrutto, gli elicotteri che garantivano il collegamento con la Costa.

Anche le infermiere che giungevano in treno da Cuneo, così come i soccorsi e i generi alimentari, le promesse e la strada dipartimentale che, vedova del tunnel internazionale, non sopporta più il traffico di una volta, non porta più gente, uccide i commerci.

Ieri Montecarlonews scriveva di troppi “bla bla bla”, i manifestanti che hanno accolto le personalità salite fino in fondo alla valle per le cerimonie commemorative, lo hanno fatto alla maniera dei montanari, con discrezione, rispetto, senza enfasi.

Già, Tende…un anno dopo.