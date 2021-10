Grandi bus elettrici sull’asse di Boulevard Gambetta, cambierà il sistema dei trasporti pubblici nel centro di Nizza (Foto)

C’è tempo fino al 28 ottobre 2021 per inviare pareri o osservazioni in ordine al progetto che andrà a modificare radicalmente la vita di una parte dei nizzardi e dei turisti, quelli che abitano lungo l’asse di Boulevard Gambetta.

Boulevard Gambetta Nord

E’ stata infatti avviata la procedura di concertazione pubblica sul progetto che trasformerà il Boulevard, aprendolo alla percorrenza di bus elettrici ad alta capacità in grado di trasportare contemporaneamente molte persone in uno degli assi cittadini più frequentati.

Il progetto definito “Bus à Haut Niveau de Service (BHNS)” riguarderà l’asse Saint-Sylvestre/Cessole/Gambetta/Centro con lo scopo di integrare e alleggerire la linea tranviaria 1, di fatto sempre satura.

Il progetto è integrato con la realizzazione di almeno 500 posti auto in strutture parkings-relais e collegherà le aree con un tempo di percorrenza inferiore ai 30 minuti e con una frequenza di 8 minuti tra ogni bus, consentendo così il trasporto di 16mila passeggeri al giorno.

Il progetto è uno dei tasselli che dovrebbero consentire di raggiungere l'obiettivo di -55% di emissioni di gas serra nell'area metropolitana entro il 2030.

Gli elaborati possono essere esaminati, fino al 28 ottobre 2021 , dal martedì al venerdì dalle 9 alle 17,30 e il sabato dalle 9 alle 13 alla Maison de l'Environnement, dove sino esposti pannelli informativi. E’ pure pubblicato su internet sui www.nice.fr e www.nicecotedazur.org .

I tempi di realizzazione sono, per le linea dei bus, fine 2023 e per i parcheggi durante il 2025.

La Maison de l'Environnement si trova in Avenue de Castellane 31.