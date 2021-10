Expocasa chiude con successo: bilancio positivo per pubblico, espositori e professionisti del settore

Replicando il successo dello scorso anno, con oltre 30 mila presenze, si chiude la 58ª edizione di Expocasa, il salone dedicato alle migliori proposte per l’home design e alle soluzioni per la qualità dell’abitare, ospitata per nove giorni all’Oval Lingotto di Torino.

Il primo evento fieristico dopo il lockdown ha dunque riscontrato il favore positivo del pubblico e degli oltre 100 espositori presenti, dimostrando il desiderio di ritorno alla normalità e di partecipazione in totale sicurezza.



Molto apprezzate le novità del 2021, con al centro progetti, mostre e collaborazioni speciali: Expoluce, un’intera area sull’illuminazione di design, il corner coloratissimo dedicato ai Wallpaper (la carta da parati, un trend che torna) e La Tana del Boomer by XMAS COMICS in collaborazione con Philips HUE luce connessa e Lega Esport, pensata per gli appassionati di videogaming. Grande curiosità ha poi destato la presenza del Distretto della rubinetteria piemontese, fiore all'occhiello dell'industria manifatturiera dell'Alto Piemonte costituito da oltre 400 imprese, con in mostra una selezione di rubinetti e accessori dalle linee, colori e materiali innovativi.



Expocasa 2021 è stata un successo non solo di pubblico, che ha partecipato con curiosità anche ai molti appuntamenti dedicati alle tendenze più interessanti e agli sportelli di consulenza tenuti da esperti del settore in cui sono state fornite soluzioni pratiche per tutte le esigenze, ma anche per architetti, interior designer e professionisti che nel salone confermano di trovare un punto di riferimento per tutte le novità in tema di home style e soluzioni di arredo e complementi.



9 giorni in cui Oval Lingotto Fiere è stato motore per il settore, come ha dimostrato l’affluenza nell’area business lounge di Expocasa riservata a espositori, agenti e rappresentanti del territorio, ma anche per la compresenza, in questo ultimo fine settimana, di Idea Sposa all’interno del padiglione 1, come un unico grande spazio espositivo dedicato alla casa e al settore wedding.

Expocasa dà appuntamento con l’edizione numero 59 al 2022, dal 24 settembre al 2 ottobre.

Expocasa è organizzata da GL events Italia con il patrocinio di Regione Piemonte, Città Metropolitana di Torino e con la collaborazione di Camera di commercio di Torino e Città di Torino. GL events Italia esprime un particolare ringraziamento a tutti i numerosi partner, fra cui: ADI, AIPI, Intesa Sanpaolo Casa, Alleanza, Rinascente, 100 Idee per Ristrutturare, Sguardo nel Verde, Radici e Ali, Kids & Ads, Ristopiù, Caffè 10 e lode, Volverte.