Le opere di Laurent Bosio e Yves-Marie Lequin sui muri delle Puces de Nice (Foto)

Dal 2017, dei pannelli sono stati installati sulle facciate esterne delle Puces de Nice per ospitare delle “mostre effimere”: in questo momento e fino all’8 novembre è la volta delle opere di Laurent Bosio in collaborazione con Yves-Marie Lequin.

La mostra prelude alla prossima pubblicazione del libro "Laurent Bosio, l'atelier. Etudes, variations et préludes”: un'opera che combina i disegni preparatori del pittore e scultore Laurent Bosio, con poesie "haikus" di Yves-Marie Lequin. Contiene anche un'intervista all'artista.





Laurent Bosio è laborioso, solitario, monumentale, tellurico: imponenti o meno, le sue opere provocano un tremito alla vista: le sue sculture urbane si librano verso l'infinito.

La loro potenza e la loro semplicità sono un richiamo al Très Grand. Ogni opera diviene emblematica del territorio ove si trova: sulla punta dell'Estéron in omaggio alla famiglia Biscroma; nel porto di Saint Jean Cap Ferrat, giorni felici che scorrono sulla fontana di marmo progettata da Vicky, suo padre; al Pasteur dove indica il capolinea del tram: nel Vieux Nice, dove la sua ultima scultura è diventata un punto d'incontro per i nizzardi: "Ci incontriamo all'oulivié!".

Ma queste sculture non potrebbero nascere senza il lavoro preparatorio del disegno: la matita l'artista la conosce bene: ne ha sempre una in tasca.

Nessun foglio bianco, nessun quaderno può resistergli e nemmeno una tela, perché tutto questo ha uno scopo: dipingere.

I suoi colori urlano, esasperano, turbinano per essere alla fine addomesticati in uno spettacolo pirotecnico di pigmenti o acrilici. Qualsiasi mezzo è un pretesto per le creazioni, qualunque sia il formato. L'opera pittorica e scultorea di Laurent Bosio è generosa, solida, a immagine dell'uomo.





Yves-Marie Lequin , domenicano, insegna filosofia e teologia. Pittore e poeta, specialista nella poetica di Aristotele, vive a Nizza. Cappellano degli artisti e delegato episcopale per la cultura, espone i suoi dipinti e inchiostri e ha pubblicato numerose opere, in particolare con le Éditions Baie des Anges.

È un protagonista della vita culturale del sud della Francia: da più di venticinque anni dipinge quasi esclusivamente utilizzando inchiostri e tempera su carta.

Ad oggi più di settemila che vengono regolarmente esposti: le sue opere fungono da supporto iconografico per varie pubblicazioni. Entrato tra i domenicani, si è formato in filosofia e teologia.



