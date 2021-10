Ufficiale: il Festival Internazionale del Circo di Monte-Carlo si svolgera dal 22 al 30 gennaio 2022

La 45° edizione del Festival Internazionale del Circo di Monte-Carlo e la 10° edizione di New Generation si svolgeranno sotto il famoso Fontvieille Chapiteau da sabato 22 a Domenica 30 gennaio 2022.

Il Festival durerà 9 giorni invece degli 11 solitamente con, però, lo stesso numero di spettacoli offerti ad un pubblico sempre più numeroso.

Sarà presentato un solo programma in gara con numeri tra i migliori al mondo per essere giudicati da una giuria internazionale di professionisti del mondo del circo. A causa della pandemia, solo le principali nazioni dell'Europa occidentale e orientale parteciperanno (Italia, Germania, Svizzera, Spagna, Francia, Ucraina, Moldavia, Bielorussia) oltre alla Russia.

Obbligatorie tutte le Misure Sanitarie per eventi a Monaco: l'accesso allo Chapiteau avverrà con un pass sanitario, o una PCR o un test dell'antigene in meno 72 ore, o prova di un certificato di guarigione da Covid-19. Si segnala che sarà possibile eseguire un test dell'antigene in loco. Sarà obbligatorio indossare la mascherina.

Prenotazioni da lunedì 11 ottobre:

Internet: www.montecarlofestival.mc o www.France-billet.com o www.fnac.com



Telefono: +377 92 05 23 45



In loco: biglietterie del Chapiteau de l'Espace Fontvieille dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00.

Per corrispondenza: ordine accompagnato da un assegno in euro o dal numero di carta di credito al Festival di Monte-Carlo - Avenue des Ligures - MC 98000 Monaco