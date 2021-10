Estrazioni 10eLotto del 5 ottobre 2021

Primo appuntamento della settimana con il Dieci e Lotto, il gioco legato alle tre estrazioni settimanali del Lotto. I 20 estratti del 10eLotto corrispondono ai numeri delle prime due colonne della tabella delle estrazioni del Lotto, esclusa la ruota Nazionale; in caso di numeri duplicati si prendono i numeri della terza colonna, a cominciare dalla prima ruota, Nazionale esclusa.

Di seguito i 20 numeri estratti di oggi, martedì 5 ottobre 2021:

5 - 12 - 19 - 20 - 21 - 25 - 31 - 41 - 42 - 45 - 46 - 48 - 54 - 66 - 68 - 69 - 72 - 74 - 76

Numero Oro: 46

Doppio Oro 46 -19





La tabella dei numeri ritardatari vede al primo posto il numero 67, in ritardo da 16 estrazioni, seguito dai numeri 15 e 14 mancanti da 13 estrazioni e, in terza posizione a pari merito i numeri 59 e 20 che latitano da 12 concorsi. Fuori dal podio il 48 mancante da 10 estrazioni, il numero 23 in ritardo da 9 estrazioni e il numeri 42 e 71 assenti da 8 estrazioni. Chiudono il numero 72 mancante da 7 estrazioni e i numeri 27, 22, 45, 11, 76 e 88 che latitano da 6 concorsi.

A titolo di curiosità, il numero 67, il primo dei numeri ritardatari, è associato secondo la Smorfia napoletana a un significato particolare e bizzarro, ‘o totaro int’a chitarra ovvero il polpo nella chitarra . Certamente la prima cosa che viene in mente sono i classici spaghetti fatti a mano conditi con il sugo al polpo, ma probabilmente non è questo il significato della tradizione napoletana. Sembra in fatti che questa immagine sarebbe da ricondurre alla necessità di non mettersi in mezzo a questioni che non ci riguardano direttamente o che non si conoscono in maniera approfondita. Si spera che questo numero ritardatario non faccia il polpo e non ostacoli l’estrazione che porterà a una cospicua vincita.

Solo le prossime estrazioni del Lotto saranno in grado di dirci se l’attesa dei numeri ritardatari sarà finalmente soddisfatta.

Per giocare al Dieci e Lotto è sufficiente recarsi in ricevitoria o registrarsi a un sito autorizzato AAMS da app o da computer e scegliere fino a 10 numeri, da 1 a 90, selezionare l'importo da giocare e se si desidera, aggiungere alla scommessa l’opzione Numero Oro o Doppio Oro, che possono rispettivamente raddoppiare o triplicare l’importo della giocata. Infine non resta che attendere l'estrazione serale del Lotto.