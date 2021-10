Donne europee e nordamericane: la storia di una generazione di persone libere. La mostra diventa ambasciatrice di Nizza in Europa (Video Foto)

La mostra She-Bam Pow Pop Wizz! Les Amazones du Pop che é rimasta aperta al pubblico, al MAMAC, fino ad agosto diventa ambasciatrice di Nizza in Europa ed ambasciatrice della candidatura della città a Capitale Europea della Cultura .

Lo ha annunciato lo stesso Christian Estrosi: “Dopo il suo successo di pubblico e di critica in occasione del 30° anniversario del MAMAC, la mostra parte per un tour europeo in Germania e Austria!

Mentre ci dedichiamo a sostenere la candidatura di Nizza a Capitale Europea della Cultura 2028, sono lieto di vedere il lavoro dei nostri team riconosciuto a livello internazionale. Non c'è dubbio che il successo di questa mostra, che difende i valori di uguaglianza, libertà e ottimismo, sarà confermato anche in Austria e Germania".

She-Bam Pow Pop Wizz! Les Amazones du Pop sarà proposta fino al 6 marzo 2022 al Kunsthalle di Kiel in Germania e, dal 22 aprile al 28 agosto, al Kunsthaus di Graz in Austria.

All'inizio degli anni '60, le eroine di carta escono per esplorare un mondo proibito. Si chiamano Barbarella, Jodelle, Pravda la Survireuse... Sono libere, potenti e sensuali come le Amazzoni. Nate da una cultura adolescenziale, incarnano un nuovo ideale che stimolerà una rivoluzione senza precedenti.

Oltre a queste rappresentazioni di carta, altre eroine, molto reali, partecipano all'invenzione di un nuovo linguaggio artistico - probabilmente il più popolare della seconda metà del ventesimo secolo: il POP.

Le loro opere, come i fumetti, sono piene di arcobaleni e colori vivaci. In modi differenti immaginano un mondo diverso, con forme sognanti e scommettono sulla costruzione di un mondo migliore piuttosto che sull'amnesia artificiale delle ore buie del passato. Fino al 1973, il futuro progressista sembrava realizzabile (emancipazione sessuale, diritti sociali, pacifismo, immaginazione extraterrestre), e le loro opere lo proclamarono: L'amore è tutto ciò di cui abbiamo bisogno!

Tuttavia, gli artisti sono lucidi circa gli ostacoli che diffondono questa bolla di tempo dal 1961 al 1973, soprattutto con le guerre imperialiste, le polarità geopolitiche, la frenetica corsa al consumo.

She-Bam Pow POP Wizz! Racconta, per la prima volta, la storia aperta di una generazione di donne europee e nordamericane che hanno contribuito con coraggio a realizzare un altro segmento del pop internazionale.

Per il trentesimo anniversario di MAMAC, la mostra mette in evidenza un importante asse della sua collezione - il faccia a faccia tra Nuovo Realismo e pop art - e una delle sue figure carismatiche: la franco-americana Niki de Saint Phalle. Sulla sua scia, è il contributo essenziale delle donne alla storia del pop che viene distribuito qui.

Artisti e Amazzoni : Evelyne Axell, Barbarella, Brigitte Bardot, Marion Baruch, Pauline Boty, Martine Canneel, Lourdes Castro, Judy Chicago, Chryssa, France Cristini, Christa Dichgans, Rosalyn Drexler, Giosetta Fioroni, Jane Fonda, Ruth Francken, 'Angela GARC'A, Jann Haworth, Dorothy Iannone, Jodelle, Jacqueline De Jong, Sister Corita Kent, Kiki Ko , Marilyn Monroe, Louise Nevelson, Isabel Oliver Cuevas, Yoko Ono, Ulrike Ottinger, Emma Peel, Pravda La Supervireuse, Martha Rosler, Niki De Saint Phalle, Carolee Schneemann, Marjorie Strider, Sturtevant, Hannah Wilke, May Wilson.

La mostra è stata riconosciuta di interesse nazionale dal Ministero della Cultura. In quanto tale, ha ricevuto un eccezionale sostegno finanziario da parte dello Stato.