Il menù autunnale della Trattoria del Ponte prevede non solo funghi porcini e lumache ma anche stoccafisso alla ligure, capra e fagioli e trippe

La cucina della Trattoria “Del Ponte” diretta dallo Chef Giuliano Filippi, a gran richiesta della clientela, oltre a proporre un menù a base di funghi porcini e lumache, accuratamente selezionati per garantire la massima qualità, arricchisce il suo menù di nuovi piatti gourmet. La scelta questa volta cade su piatti della tradizione come lo Stoccafisso in casseruola con patate e olive, Capra e Fagioli e Trippe.

La Trattoria “Del Ponte”, ricordiamo a tutti che è una storica realtà di Verezzo, completamente rinnovata, che offre quotidianamente un ricco e curato menù con piatti tipici stagionali e specialità tradizionali a base di funghi porcini e lumache.

Non perdete l'occasione da venerdì 15 ottobre di degustare le prelibatezze della Trattoria “Del Ponte”! Venite ad assaporare i nuovi piatti dello Chef Filippi in un ambiente sereno ed accogliente immerso nel verde con il nuovo menù autunnale.

La trattoria “Del Ponte” si occupa sempre di catering ed è in grado di creare piccoli e grandi eventi su misura per i suoi clienti. Organizza catering esterni cercando soluzioni che raccontino le ricette di famiglia della tradizione.

Il locale si trova a Verezzo di Sanremo in strada Sant’Antonio n.5 (Si sale da via Duca degli Abruzzi, si prosegue lungo la strada per Verezzo e poco prima di arrivare nella frazione, a 4 km dall'aurelia, sulla destra si vedono il ponte e la trattoria).

Per ulteriori informazioni o prenotazioni si consiglia di telefonare ai numeri 0184 559513 / 349.8200018 o visitando il Sito o la pagina Facebook.