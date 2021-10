Un ottobre ricco al teatro Princesse Grace di Monaco: ecco gli spettacoli

Dopo il film di John Ford del 1940 con Henry Fonda, realizzato da John Steinbeck, i titolari dei diritti di Steinbeck non hanno mai permesso l’alcun minimo adattamento (completo) di questo romanzo, né per cinema né per il teatro! Tre anni di tenaci sforzi e di discussioni hanno permesso di superare tutte le preoccupazioni e gli incredibili ostacoli, per poter presentare un adattamento di questo romanzo sul palco francese. Dunque, una prima mondiale!

Con l'aiuto di musicisti e cantanti eccezionali, Jean-Jacques Milteau e Xavier Simonin hanno immaginato e scritto un adattamento musicale e letterario di quest’eccezionale opera della letteratura e storia americana, per due mani e due voci.

Un testo fondante, voci che lo trasportano tra il canto e la narrazione, tra la lingua americana e quella francese: questo spettacolo invita il pubblico ad assistere al sublime peregrinare delle "nostre" famiglie in un mondo in subbuglio.

PROGRAMMA DELLE ATTIVITA’:

Il 7 ottobre alle 20:30 al Teatro “Princesse Grace” - “TRAPPOLA PER TOPI"

Adattamento di Agatha Christie

Regia di Ladislas Chollat

Il 19 ottobre alle 20.30 al Grimaldi Forum - “ADDIO, RESTO!"

Un'opera di Isabelle Mergault, con la partecipazione di Daive Cohen

Regia di Olivier Macé e Chantal Ladesou. Con Chantal Ladesou, Isabelle Mergault, Philippe Spiteri e Jean-Louis Barcelona

Il 21 ottobre alle ore 20:30 al Teatro “Princesse Grace” - “FURORE”

Testo di John Steinbeck

Diretto da Xavier Simonin

Direzione musicale di Jean-Jacques Milteau

Canzoni (scrittura e composizione) di Claire Nivard e Glenn Arzel

Il 28 ottobre alle 20:30 al Teatro “Princesse Grace” - “CLARA HASKIL, PRELUDIO E FUGA”

Testo di Serge Kribus,

Regia di Safy Nebbou con Laetitia Casta

Al piano: Isil Bengi

